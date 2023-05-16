Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Şırnak#PKK
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Şırnakta 2 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 12:40

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak'taki operasyonda 2 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 Güvenlik Korucumuz ve 1 Jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır." denildi.

Haberin Devamı

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri desteğinde dün icra edilen nokta operasyonunda, 1 PKK terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Devam eden operasyon kapsamında bugün icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan silahlı çatışma sonucunda; 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 2 Jandarma personelimiz şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ve 1 Jandarma personeli ağır yaralandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Şırnak#PKK

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan zafere çok yakın...Economistten dikkat çeken seçim analizi

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan zafere çok yakın...Economist'ten dikkat çeken seçim analizi

#Seçim
İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

#TBMM
Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

#Cumhurbaşkanlığı