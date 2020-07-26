İçişleri Bakanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ve emniyet tarafından Hakkari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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