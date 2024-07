İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan kadına şiddet rakamları: KADES’e 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı

Haberin Devamı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na bir sunum yapan Yerlikaya, özetle şunları kaydetti:

DEVLETE SALDIRI KABUL EDİYORUZ

“Kadınların hayatın her alanında gösterdikleri mücadeleyi bir hak mücadelesi olarak görüyoruz. İçişleri ailesi olarak 600 bin personele sahibiz. Kadın personel sayımız toplam sayımızın yüzde 10’una ulaştı. 2023’de maalesef 308 kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 2024’ün ilk altı ayında 166 kadın yaşamını yitirdi. Kadına yönelik şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bir rakamını dahi kabul etmiyoruz. Her türlü çalışmayı en güçlü şekilde destekliyoruz. Sağlıklı bir aile kurumu olmadan gerçek manada bir milletin varlığından bahsedemeyiz. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti, sadece o kadının şahsında değil milletimize, devletimize ve değerlerimize de yapılmış saldırı olarak kabul ediyoruz.

1 MİLYON 219 BİN İHBAR

Asayiş başlığımız içinde en önemli çalışmalarımızın başında kadına yönelik şiddetle mücadele geliyor. Elektronik kelepçeyle olası pek çok şiddet vakasını önlemeyi başardık. 689 vaka aktif olarak izlenmektedir. 1 Temmuz itibarı ile 6 milyon 597 bin 15 kişi tarafından KADES aplikasyonu indirildi. Bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı. Bu ihbarlar en hızlı bir şekilde değerlendirildi. Bu mücadeleyi verirken şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. 1287’ye yükselttik kadına yönelik mücadele birimini. Bakanlığımıza bağlı birimlerde erkek çalışanlara yönelik fırsat eşitliği eğitimleri veriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Yerlikaya, ayrıca terör örgütü PKK’ya katılıma ilişkin de “Şu anda ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi. Katılım ve terör eylemiyle ilgili gelinen sayılar, 22 yıldan beri gelinen nokta, bu işin artık bitme noktasında olduğunu söylüyor” dedi.