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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'güvenlik' konulu toplantı açıklaması

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#Ali Yerlikaya#Güvenlik Toplantısı#İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanı Yerlikayadan güvenlik konulu toplantı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 21:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve birim yöneticileriyle terör, uyuşturucu, organize suç örgütleri, arama ve yakalama konularını içeren toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve birim yöneticilerimizin katılımıyla; terör, uyuşturucu, organize suç örgütleri ve arama/yakalama konularını içeren toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımıza Gaziantep'te yaşanan helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amirimiz Cemil Gülen ve Pilot Emekli Albay Levent Öztürk'ün ruhlarına Fatiha okuyarak başladık. Şehit pilotlarımıza ve vatanımız uğruna fedayı can eyleyen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları âli olsun" dedi. 

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#Ali Yerlikaya#Güvenlik Toplantısı#İçişleri Bakanlığı

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