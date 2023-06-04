İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'afet yönetimi' toplantısına katıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.