×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'afet yönetimi' toplantısına katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Twitter#AFAD
İçişleri Bakanı Yerlikaya, afet yönetimi toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 20:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaların ve afet yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Twitter#AFAD

BAKMADAN GEÇME!

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı?

#BSF
BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum?

#Sağlık