İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'afet yönetimi' toplantısına katıldı

Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.
AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, #afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 4, 2023
Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız🇹🇷… pic.twitter.com/oKJICLJwTm