İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Önlemler işe yaradı, artık yeni göç rotası arıyorlar

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Bakanlık koltuğunda geçirdiği 120 günlük çalışmalarını İstanbul’da düzenlediği bir toplantıyla açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özetle şunları söyledi:

* 48 BİN 339 KAÇAĞA SINIRDIŞI: “Ülkemizde geçici koruma altında 3 milyon 274 bin 59 Suriyeli, 1 milyon 150 bin 386 ikamet izinli, 287 bin 177 de uluslararası koruma altında kişi bulunuyor. Toplam düzenli göçmen sayısı 4 milyon 711 bin 622. Bizim asıl mücadele alanımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Son 120 günde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 398 operasyon yapıldı. 3 bin 975 şüpheliden 1225’i tutuklandı, 465’ine adli kontrol uygulandı. Operasyonlarda 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 48 bin 339’u ülkelerine sınırdışı edildi.

* 120 BİN KİŞİ KENDİLİĞİNDEN GİTTİ: Yapılan sıkı denetimler sonucu, yakalanacağını anlayan, vize muafiyeti ya da ikameti biten 120 bin 531 kişi ülkemizden ayrıldı. Hudut birliklerimizin çalışmalarıyla 80 bin 946 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz operasyonlar, ikamet izni bitenlerin dönme zorunluluğu hissetmeleri ve sayıları artan mobil göç noktası araçlarıyla da ülkemizdeki düzensiz göçmen sayısı çok hızlı bir şekilde azalacak.





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* BAŞKA YERDEN GÖTÜRÜN: Bu kararlı çalışmalarla düzensiz göçmenler artık yeni göç rotası arayışına başladı. Hem uluslararası medyaya yansıyan hem de istihbari bilgilerden, organizatörlerin aralarında şöyle konuşmalar geçiyor: “Türkiye sahaya çok sıkı basıyor.” Göçmen adayı olanlar kaçakçılara, “Ben bu parayı Türkiye rotasına vermem. Beni başka yerden götürün” diyor. Göçle mücadelede hiçbir zaman aralık vermeyeceğiz. Algı çok önemli. Eğer siz sahada bu şekilde basarsanız, hudutlarınızdan geri gönderilenler, vizesi bitenler uçağa bindirilip geri gönderildiğinde diyor ki “Orada bu şekilde durma şansınız çok riskli.”

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* KAYITSIZ SURİYELİLER KAMPA: İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere tanınan süre doldu. Kayıtlı olanlara kendi illerine dönmek için yol süresi veriyoruz. Eğer kayıtları yok ise bunlar kamplara gönderiliyor.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA SALDIRI

İHMAL VARSA GEREĞİ YAPILIR

Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıyla ilgili çarpıcı bilgiler de paylaştı. Konuyu araştırması için 4 müfettiş görevlendirdiklerini anlatan Yerlikaya, “İhmal varsa gereğini yapacağız. Bunların nereden geldiğiyle ilgili 1500 arkadaşımız araştırıyor. Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri yönünde. Karayoluyla gelseler iz bırakacaklardı. En büyük arzumuz paramotoru bulmaktı ama bulamadık. Mersin’deki eylemde 3 gün sonra paramotoru bulmuştuk” dedi. Bakan Yerlikaya, teröristlerin veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ı şehit ettikleri yerde iki gün önce de bazı silahlı kişilerin araçları durdurmaya çalıştığı, durmayanlara ateş attığı yönündeki iddiaları da doğrulayarak, “Bunların da o kişiler olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

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ÇETELERE SERT MESAJ

ŞEKİL YAPANIN NEFESİNİ KESECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütleriyle ilgili 378 operasyon yaptıklarını ve 2 bin 874 kişiyi gözaltına aldıklarını belirterek, “Bu kişilerden 702’si tutuklandı, 594’üne adli kontrol uygulandı. Operasyonlar sonucunda 7’si ulusal, 31’i yerel olmak üzere toplam 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi” dedi. Bakan Yerlikaya suç örgütleriyle ilgili görüşünü de şöyle açıkladı: “En az 3 kişi bir araya gelip de şekil yapıyorsa, onların da nefesini keseceğiz.”

120 GÜNDE 309 TERÖRİST ETKİSİZ

İçişleri Bakanı Yerlikaya son 120 günde PKK/KCK terör örgütüne yönelik şehirlerde 1132, kırsal bölgelerde ise 54 bin 598 operasyon yapıldığı belirterek, “309 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 38’i ölü, 4’ü yaralı, 208’i sağ, 59’u ise teslim oldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 2’si kırmızı, 6’sı turuncu, 17’si ise gri kategoride aranıyordu. Operasyonlarda gözaltına alınan 1810 kişiden 433’ü tutuklandı, 336’sına ise adli kontrol uygulandı” dedi. Bakan Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik 1786 operasyonda 2 bin 689 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 536’sının tutuklandığını, 457’sine ise adli kontrol uygulandığını belirtti. Verilere göre, DEAŞ’a yönelik düzenlenen 377 operasyonda ise 661 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 161’i tutuklandı.

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80 BİN 572 UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yerlikaya’nın açıkladığı verilere göre, son 120 günde ülke çapında 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 98 bin 198 kişiden 8 bin 379’u tutuklandı, 3 bin 442’sine adli kontrol konuldu. En fazla yakalanan uyuşturucular esrar, skunk ve metamfetamin oldu.

197 BİN SOSYAL MEDYA HESABINA İNCELEME

Yerlikaya’nın açıkladığı verilere göre, son 120 günde 197 bin 649 sosyal medya hesabı hakkında terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasadışı bahis, çevrimiçi çocuk istismarı konularında çalışma yapıldı.