İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Göç meselesi, insanlık meselesidir”

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İstanbul'da dün başlayan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, Sarıyer Vilayetler Evi'nde bugün de devam etti. NATO Parlamenter Asamblesi Türk yöneticileri ve üyeleri, NATO üyesi ülkelerden 50 milletvekili ve NATO temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını, Akdeniz ve Ortadoğu Grubu Başkan Yardımcısı Fernando Gutierrez gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. İçişleri Bakanı Soylu heyete Göç ve Mülteciler konulu bir sunum yaptı. Sunum ve soru cevap basına kapalı gerçekleştirildi.



"DAHA ÖNCE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPANLAR, İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPIYOR"



İçişleri Bakanı Soylu "21'inci yüzyılı böyle beklemiyorduk. Özellikle Avrupa Birliği'nin 21. Yüzyılda vaaz ettikleriyle daha birbirine uyumlu bir dünyaya, sınırların açık olduğu, insan haklarının çok daha üstün olduğu ve her meselenin dünya tarafından çok net bir şekilde takip edildiği bir dünya bekliyorduk. 21. Yüzyıl bize böyle bir dünya sunmadı. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Dünya 21. asrın 2020 yıllarında 4 önemli sınama ile karşı karşıya kaldı. 1.si 2.5 yıldır yaşadığımız pandemi. 2.si göç meselesi. Göçün esas itibariyle en büyük etkilerini yaşayan ülkelerden birisi olarak 'Mış' gibi yapıldığı dönemi tekrar yaşıyoruz. Küresel Göç Mutabakatı Konferansı'na katılmıştım. 4 yıl önce dünyada zorla yerlerinden edilen insan sayısını 71.4 milyon olarak ifade etmiştim. Birleşmiş Milletler Komiserliği geçen yıl bu sayıyı 84 milyona güncelledi. 3-4 aydır Ukrayna Savaşı'nda yerinden edilenleri de eklerse bu sayı 100 milyona yaklaşmış oluyor. Afganistan'dan normal insanlar 4-5 bin dolara, V.İ.P göçmenler 10-12 bin dolara, Afganistan-İran-Türkiye hattına belki Avrupa'ya geçiyorlar. Daha önce uyuşturucu ticareti yapanlar, daha önce sınır aşan kaçak ticareti yapanlar bugün daha karlı diye bu meseleyi gerçekleştiriyorlar" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, "3. mesele enerji meselesidir. Dünya büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya ve bu sorun çözülmeyecek. 4. mesele de bu sorunların oluşturduğu ekonomik meselelerdir. Dünyanın batısında sentetik uyuşturucu üretiliyor, dünyanın doğusunda doğal uyuşturucu üretiliyor. Buradaki heyete bir şey söylemek istiyorum gözünüzden kaçıyor olabilir. Dünyanın önümüzdeki en büyük problemlerinden bir tanesi mali suç yaygınlığıdır. Bir elinizde kripto para var, diğer elinizde sanal ve sanal kumar var. Bir elinizde bir taraftan bir tarafından nakledilen para var. Yani kara paranın yani terörün oluşturduğu bir finansmanın yani kumar parasının ve uyuşturucu parasının dünyanın her tarafında istediği gibi dolanabileceği bir sisteme bugün kimse sesini çıkarmamaktadır" diye konuştu.Bakan Soylu, "Bizden sonraki dönem ve bizden önceki dönemin de sorumlularıyız. Eğer biz bunları seyreder, birilerinin düzeltmesini beklersek aynen Suriye'de olduğu gibi 14 milyon insan yerinden edilir. Afganistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen yüz binlerce insan dört metre beş metre karın altında kalarak ölürler. Ve bu mesele belki de dönemimizin maliyeti olarak gelecek nesillere sirayet eder ve gelecek nesiller hepimizi lanetlerler. Göç meselesinde yanılgı maalesef Batı'nın, Avrupa'nın özellikle göç meselesini bir sınır meselesi olarak değerlendirmesidir. Göç meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir. Göç meselesi Türkiye'yle Suriye'nin 911 kilometre arasındaki bir sınır meselesi de değildir. Göç meselesi, vekalet savaşlarından, iç savaşlardan, gelir eşitsizliğinden, adalete, eğitime, sağlığa, gıdaya erişememekten kaynaklanan ve bundan sonra daha fazla da devam edebilecek bir meseledir" diye konuştu.