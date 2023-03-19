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İçişleri Bakanı Soylu'dan provokatif paylaşımlara tepki: Eksik varsa söylenir, yalan söylemek doğru değil

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#İçişleri Bakanı#Sel#Şanlıurfa
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 11:31

İçişleri Bakanı Soylu sel felaketi sonrası Şanlıurfa'daki son durumu aktardı. Bakan Soylu afet bölgesiyle ilgili provokatif paylaşımlarla ilgili, 'Eksik varsa söylenir, yalan söylemek doğru değil.' dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu'nun CNN TÜRK'teki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hem Haliliye hem Eyyübiye'de hem de Karakörü'de sel birçok mahalleyi vurdu. Bir değerlendirme yapılırsa Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde olmuştu, bunların çok fevkinde bir duurm. Depremle karşı karşıya olduğumuz için belki anlaşılamadı ama burada yoğun bir çalışma var. 

Bütün arkadaşlarımız burada ciddi bir çalışma yapılıyor. Tarihi bir hata var. Derelerin üzerini örtmek gibi karar verilmiş 80’li yıllarda. Yağış miktarı yoğun olunca taşıyamıyor. Bunlarla ilgili tüm yıkımları yapıyoruz.
Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Polisimiz, askerimiz herkes, 3 bin 500 evladımız büyük mücadele veriyor. Vatandaşımız yalnız bırakmayacağız. Bir kişi Bozovada, tırı bulduk. Çalışma sürüyor.
Bir süre yalnızca temizlik amaçlı su kullanılacak.
Eksik varsa söylenir, yalan söylemek doğru değil.
Bu ülkede milletvekilliği sıfatı almış kişiler vatandaşa yalan söylüyor.
Deprem, sel varken siyaset yapmak yanlış olur. Siyaset zerre kadar zihnimizden geçmiyor. O şimdinin işi değil.

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#İçişleri Bakanı#Sel#Şanlıurfa

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