İçişleri Bakanı Soylu’dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Afet riskini tanımlama zayıf ve güçlü riskleri bilimsel olarak ortaya koymak amacımız. 2020 afetler açısından üzücü bir yıl oldu. Türkiye 1999 depremini afet yönetiminin miladı olarak kabul etti.

Yapılan tüm bilimsel tahliller İstanbul civarında bir depremin uzak olmadığını gösteriyor. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir. 1 yıl sonra da olabilir. Aldığımız sorumluluk gereği telefonumuz 24 saat yanımızda durur. Bu tip afetlerin depremlerin 100 yıllık bir zamanı yok.

Türkiye 99 depremin sonrası adımlarını peşi sıra attı. Hırvatistan’da deprem oldu hemen ekiplerimiz yolladık, çünkü depremin sıkıntısını biliyoruz. Bakanımız Çavuşoğlu Hırvatistan’daydı. Hırvatistan’da da kardeşliğimizi götürdük.

Kapasitemizi çok geliştirdik. Şu an 52 bin biriket ev İdlib’de yapıyoruz.



27 adet lojistik noktamız var. Türkiye afet planını oluşturduk. Örneğin Elazığ’da deprem oldu. 27 grup o masanın etrafındadır. Günlük planımızı yaparız. Orada lojistik vardır, toplanma, barınma, beslenme grupları vardır, hasar tespit grubu vardır.



