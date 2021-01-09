İçişleri Bakanı Soylu'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili "Kendisi bir DHKP/C militanıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Kaftancıoğlu ile ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Soylu, Kaftancıoğlu'nun, "DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yaptığı" gerekçesiyle daha önce 1 yıl 8 ay ceza aldığını belirtti.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.
MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır."
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