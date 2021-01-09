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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kaftancıoğlu: Delil varsa açıklasın

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Kaftancıoğlu: Delil varsa açıklasın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerinin ardından CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yazılı bir açıklama yaptı:

“İstanbul’daki seçim başarımızı hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren asılsız suçlamalara, delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım. Bugün de DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır. Bir hekim, bir kadın, bir insan hakları savunucusu olarak tüm yaşamım boyunca demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savundum. Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.”

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