Kaftancıoğlu: Delil varsa açıklasın

“İstanbul’daki seçim başarımızı hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren asılsız suçlamalara, delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım. Bugün de DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır. Bir hekim, bir kadın, bir insan hakları savunucusu olarak tüm yaşamım boyunca demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savundum. Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.”