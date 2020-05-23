İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını yaptı

Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova ilçesine geldi.

Buradan İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne geçen Soylu ve beraberindekiler, üs bölgesindeki askerleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Bölgedeki askeri faaliyetlerle ilgili bilgi alan Soylu, daha sonra mevzide askerlerle iftar yaptı.