İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Bozinovic ile görüştü

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Akdeniz Parlamenterler Asamblesince, Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) verilecek ödülü almak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Bakan Soylu, temaslarına ikili görüşmeyle başladı.

Soylu, sabah saatlerinde Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.

Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede iki bakanın, düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadelede iş birliği ile afet ve acil durum alanlarında iş birliği konularını ele aldığı öğrenildi.