İçişleri Bakanı Soylu duyurmuştu: Operasyonun detayları ortaya çıktı

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Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda toplam 151 kişi gözaltına aldı Adreslerde yapılan aramalarda 286 kilo 693 gram esrar, 9 bin 900 adet captagon adı verilen uyuşturucu hap, 309 gram sentetik kannobinoid, 42 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 196 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 5 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 266 bin 475 lira ile 100 dolar ele geçirildi. Toplam 287 kilo 74 gram uyuşturucu madde ile 9 bin 900 adet captagon hap ele geçirilirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltında" dedi.