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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Tekirdağ merkezli terör operasyonu: 24 gözaltı

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#Tekirdağ#Terör#Polis
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu Tekirdağ merkezli terör operasyonu: 24 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:45

İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu, 'Terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs’ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu Tekirdağ merkezli terör operasyonu: 24 gözaltı

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#Tekirdağ#Terör#Polis

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