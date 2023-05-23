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New York polisi Türkevi saldırganının görüntülerini yayınladı

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#New York#Türkevi#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 11:12

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne levyeyle saldıran şahsın görüntülerini paylaşarak olayla ilgisi bilgisi bulunanların ihbar hattını araması çağrısında bulundu.

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Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nin içerisinde bulunduğu Türkevi’ne gerçekleştirilen levyeli saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi’nin camlarına levyeyle saldıran şahsın görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerde, elinde levye olan bir şahsın metro istasyonundan çıkış anları yer aldı.

Saldırıya ilişkin bilgilendirme yapılarak olayla ilgili bilgisi bulunanların paylaşılan ihbar hattını araması ya da internet sitesi üzerinden iletişime geçmesi istendi.

New York polisi Türkevi saldırganının görüntülerini yayınladı

ADAMS'TAN TÜRKEVİ'NE ZİYARET

New York Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, saldırının ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Türkevi'ne ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

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Açıklamada, "Sayın Eric Adams'a ziyareti ve desteği için teşekkür ederiz. Yetkililerin faili bir an önce tespit etmesini ve Türkevi'nin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD’de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Cumartesi gününden bu yana Türkevi’nde oy kullanıyor.

ERDOĞAN: SÜRATLE BU TERÖRİSTİ BULMANIZ LAZIM

Türkevi'ne saldırı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İşte şimdi PKK baktı ki iş kötüye gidiyor. Seçmenlere saldırmaya başladılar. Ha bu seçmenler diyorlar ki demek ki herhalde Cumhur İttifakı'ndan yana. Onun için onlara saldırıyorlar. Yetmedi Amerika'da Birleşmiş Milletler'in karşısındaki Türk evine saldırdılar. Türkevi'nin camlarını kırdılar. Niye? Hani siz demokrattınız. Türk evine saldırmak, camları kırmak size ne kazandırır? E şimdi biz de buradan Amerika'nın yetkililerine, emniyet güçlerine şunu demeyecek miyiz? Hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım' demişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "New York’taki Türkevi’mizin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı meydana gelmiştir. ABD’den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer vermişti. 

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#New York#Türkevi#Dünya

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