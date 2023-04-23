İçişleri Bakanı Soylu: "Biz bu milletin askeriyiz"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da bulunan derneklerde bayramlaşma programlarına katıldı. Kırçovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yerli otomobil Togg ile gelen Bakan Soylu, ardından Kastamonu Küre Dernekler Federasyonu'na geçti. Vatandaşlarla sohbet eden Süleyman Soylu, katıldığı bayramlaşma programının ardından konuşma yaptı.
"TAYYİP ERDOĞAN’A ÖYLE GÜÇLÜ DESTEK VERİN Kİ AMERİKA’DAN SESİ DUYULSUN"
Kastamonu Küre Dernekler Federasyonu'nda bayramlaşma programına katıldıktan sonra da bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, “İktidara gelince Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’deki askeri operasyonlarımızı sonlandıracaklar. Daha sonra PKK ve PYD o bölgeyi alacak. Türkiye uçma noktasındadır. Dünyada ekonomik dalgalanmalar var. Onlar patinaja devam ederken, Tayyip Erdoğan fırsat bulup Türkiye’yi büyütüp, güçlendirip, kuvvetlendirecek. Sizden bir tek şey istiyorum. Tayyip Erdoğan’a öyle güçlü destek verin ki Amerika’dan sesi duyulsun. Hem bayramınız hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" şeklinde konuştu.