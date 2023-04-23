ASAM Uzmanı Güçlüer CNN Türk'e Altay Tankı'nı anlattı: Bu tankların vurulması, mayınla durdurulması mümkünün değil

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Eray Güçlüer'in CNN Türk'e yaptığı açıklamalar şöyle:

Milli gurur günlerimizden birini yaşıyoruz. Çok eski bir proje zaman zaman akametlere uğradır. Bu tanklar dünyada 3. nesilde. Bu 3. nesil olarak ifade edilen tanklar 5 yıllık sürede gelişmeye tabi tutuldu. Bu 5 yılın sonunda mevcut projede modifikasyonlar yapıldı. Dünyada şu an tek 3. sının klasmanda bulunan tank bu. Savunma ve elektronik sistemlerin tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı. Sürati 50 kilometre. Aktif koruma sistemleri var. Gelen çok sayıda mühimmatı mili saniyede tespit edip engelleyebiliyor. Ben bu sistemi ilk defa görüyorum ve başarıyla uygulanıyor.

"GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT HAZIRLIKLARI VAR"

Hareket ederken 360 derece hareket kabiliyeti var. Atış ve hareket kabiliyetleri arttırıldı. Dünyanın en iyi tankını Türkiye üretmiş durumda. Ben şu anda ülkemizin hasmı olan ülkelerden olmak istemezdi. Bu tankın bundan sonra daha da ileri gedilmesi için hazırlıklar var. Güdümlü mühimmat hazırlıkları var. Bu daha önce hiç bir tankta denenmedi. Bunu düşünenler inanılmaz bir kapasitede düşünmüşler. Bu tankların vurulması, mayınla durdurulması mümkünün değil. Bu böyle kalmayacak, geliştirilecek. İnanılmaz bir gurur. Ülkemizin belki de jeopolitik güvenliği 10 kat artmış durumda.