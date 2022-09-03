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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

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#İsmail Çataklı#Terörle Mücadele#PKK
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 10:54

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz" dedi. Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısını da açıkladı.

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İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77’si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur. PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz.

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131’i PKK/KCK, 139’u FETÖ, 27’si DEAŞ, 13’ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310’u ise tutuklanmıştır.

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"ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 521 BİN 39'A ULAŞTI"

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibariyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir.

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#İsmail Çataklı#Terörle Mücadele#PKK

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