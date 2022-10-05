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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: Eylül ayında 145 terörist etkisiz hale getirildi

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#Terörist#PKK#İsmail Çataklı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: Eylül ayında 145 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 10:30

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eylül ayında PKK'ya yönelik 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini ve 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İşte İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu ile mücadele birçok alanı kapsıyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında 23 bin 499 operasyon yapıldı, 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 olmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

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#Terörist#PKK#İsmail Çataklı

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