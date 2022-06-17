İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 2.6 milyon geçiş önlendi

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Çataklı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda “Türkiye’de Düzensiz Göçle Mücadele-Van Örneği” raporunun görüşmesinde son gelişmeleri anlattı: “Geçmişte tedbirler özellikle sınır karakollarının konuşlanması da dahil genellikle kaçakçılığı önlemeye dönüktü. Halbuki düzensiz göç meselesi gelince yeni bir durumla da karşı karşıya kaldık. Bu dönem sonuna kadar Van özelinde duvarları da bitirmiş olacağız; yani İran sınırını bitirmiş olacağız. Bizim tecrübelerimiz, duvarın yüzde 90’ın üzerinde engellemeye katkı sağladığını görüyoruz. Tabii fiziki tedbirlerle onu destekleyeceksiniz. Özellikle Van sınırını, duvarın olmadığı bölgeleri destekliyoruz. Bu sene de 1000 civarında Polis Özel Harekât, 1080 Jandarma ve yeteri kadar güvenlik korucusunu bölgeye takviye ettik. 2 milyon 626 bin 295 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellenmiş, 2016’dan sonra. Bu çok müthiş bir rakam. 2016’dan bugüne yakalanan sadece göçmen kaçakçısı sayısı 39 bin 314 .”

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DÜNYADA SURİYELİ DAĞILIMI

Çataklı, Suriyeli sığınmacı dağılımını şöyle anlattı: “2010’da Suriye’nin nüfusu 21.6 milyondu. 3 milyon 700 bini bizde. 8 milyonu rejimin ve PKK’nın kontrol ettiği bölgelerde. 639 bini Lübnan’da, 258 bini Irak’ta, 674 bini Ürdün’de, 141 bini Mısır’da, 1 milyonu Avrupa’da, 150 bini Kuzey Amerika’da. Almanya’da 600 bini vatandaşlık müracaatı hakkı kazandı.”