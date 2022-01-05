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‘İBB’deki teftiş, bir idare marifetidir’

#Devlet Bahçeli#İBB#Soruşturma
‘İBB’deki teftiş, bir idare marifetidir’

MHP Lideri Bahçeli, “İBB Başkanlığı’nda işe alınanların 557’sinin terör örgütleriyle iltisak içinde olduklarına dair iddianın üzerine gidilmesi, teftiş mekanizmasının çalıştırılması bir idare marifetidir. İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler Türk milletinin kripto hasımlarıdır” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki iddialara değindi ve özetle şunları kaydetti:

“Ağzının dikişleri patlamış CHP’li bir grup başkanvekili, Kuran kursları için ‘Ortaçağ zihniyeti’ demek suretiyle ucuz, uydu, köhne, din dışı bir bühtanda bulunmuştur. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı’nın derhal özür, Allah’tan da af dilemesini bekliyoruz. Buradan herkesi uyarıyorum, partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacaktır. Davamızın onuruyla oynamalarının bedelini ödetmek her saha ve zeminde görevimizdir.

BAKANIMIZI KARALAMAYA YELTENENLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda işe alınanların 557’sinin terör örgütleriyle iltisak içinde olduklarına dair iddianın üzerine gidilmesi, teftiş mekanizmasının çalıştırılması bir idare marifetidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Belediye Başkanı’nın başında müteferrika kavuğu vardır da imtiyaz mı kazanmıştır? Özel teftişten dolayı endişeli olduğunu söyleyen, sürecin İmamoğlu’nun adaylığını güçlendirdiğini ifade eden, bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum; siyasete devam etmek için CHP’de yer mi yapıyorsun? ‘TSK’nın içinde bazı FETÖ’cülere operasyon yapılması hükümetin TSK’ya tavrını mı ortaya koyar’ sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen, dönemin Genelkurmay Başkanı’nı, bugünün Milli Savunma Bakanı’nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, varmak istediğin yer neresi?

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KARŞILAŞTIRMAK SOYSUZ KIYAS

Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tevsik edilirse, Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez. Sayın Cumhurbaşkanımızla görevdeki Belediye Başkanı’nı karşılaştırmak, soysuz bir kıyastır. Sayın Erdoğan okuduğu bir şiir yüzünden büyük haksızlıklara uğramış, görevden alınmıştı. Peki, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı şiir mi okudu? Hayır. Belediyede suç işlenmişse, bunun birinci derecede sorumlusu bal gibi, buz gibi Belediye Başkanı olan zattır. Teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra, görevinden alınması şarttır.

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Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan memur ve emekli maaş zamları hakikaten sevindiricidir. Kılıçdaroğlu, şafak sökecek diyor. Elhak doğrudur ancak bu söken şafak onun ve yandaşlarının karanlığı olacaktır.”

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#Devlet Bahçeli#İBB#Soruşturma

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