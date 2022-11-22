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İBB metro hattı için 925 milyon dolar dış borç alacak

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#İBB#Metro#Borç
İBB metro hattı için 925 milyon dolar dış borç alacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 19:15

İstanbul Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar, artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebine onay verildi.

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İBB Meclisi Kasım ayı 3'üncü toplantısı Sarçahane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında yapılan toplantıda İBB yönetiminin dış borçlanma talebi karara bağlandı. Yönetim tarafından Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Raylı sistem hattı projesinde kullanmak üzere 925 milyon 396 bin 200 Dolar artı KDV ve sigorta prim tutarında dış borçlanma talebinde bulundu. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna gönderdiği yazıda, projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir aksiyon Planına dahil edildiği aktarıldı. 

Proje finansmanı için bu plan kapsamında, 3 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı imzalanmış olup, ön protokol ile kredi temin sürecine başlandığı ifade edildi. Komisyon görüşünde ise İBB yönetiminin cari borç tutarı haddini aşması nedeniyle borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla borçlanmasını uygun gördü. Borçlanma talebi oybirliği ile meclisten geçti.

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Dış borçlanma konusunda açıklamada bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen "Borçlanma ile ilgili bizim komisyon görüşümüz, her yıl olduğu gibi tüm kamu kurumlarının tabi olacağı bir bütçe kararnamesi çıkarır. Dolayısıyla 17.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2022 yılı bütçe kararnamesine göre biz bunu yazmak zorundayız. Her kamu kurumu yapacağı borçlanmada bu kanuna tabi. Bunun ötesinde genel bizim tabi olduğumuz kanun var. 2016'da, 2017'de, 2018 yılı içerisinde borçlanma haddi aşılmış değildir. Önceki dönemlerde borçlanma haddi aşılmış değildir, ben hesapladım. Şu an borç haddi aşılmış durumda" ifadelerini kullandı.

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#İBB#Metro#Borç

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