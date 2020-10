İBB Meclis Toplantısında personel alımları tartışıldı

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantının başında İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan söz aldı. Özkan, AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun kendisiyle grup başkan vekilleri toplantısında, kullandığı bir cümle nedeniyle, bir araya gelmek istemediğini, bunun üzerine İBB Meclisi Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un toplantıya partilerini davet etmediğini savundu.



Özkan, "Zeynel Bey siz AK Parti'nin Meclis Başkanvekili değilsiniz, İBB'nin Meclis Başkanvekilisiniz. Dolayısıyla İYİ Parti Grubunu burada temsil ediyorum. Bizi bugün yapılan grup Başkanvekilleri toplantısına davet etmediğiniz için sizleri kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bugün protesto etmek adına meclise katılmayacağımızı kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi.



Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da, "Biz bugün grup başkanvekilleri toplantısı yapmadık. Meclisin yıllardır alışkanlıkları var. Birbirimize karşı söylemlerde hassasiyetle durmamız gerekir." ifadelerini kullandı. İYİ Parti grubu daha sonra toplantıdan toplu halde çıktı.



ORKESTRA VE ŞEHİR TİYATROLARINA ALIMLAR



Toplantıda gündem ve gündem dışı konuşmaların ardından komisyon raporlarının oylamasına geçildi. 134 nolu komisyon raporunda söz alan CHP Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, şunları söyledi:



"134 numaralı dosyamız sanatçı vizelemeleriyle ilgili. Bunlar orkestra sanatçılarımız. Nedense bu sözleşmeli personelde bir türlü anlaşamıyoruz. Böyle bir uygulama olmaz, isme özel meclis kararı çıkmaz. Meclis kararları genel olur. Dendi ki, 'Bu vizelemeler için isimler bize gelsin. İsimler de geldi 50 tane gelen isim var. 43 tanesi isim yazılmış. Bu 7 arkadaşın adı yazılmamış. Bu arkadaşların neyini beğenmedik. Çaldıkları enstrümanı mı beğenmedik? Gerekçemiz yine yok."



İBB Hukuk Komisyonu Başkanı AK Parti'li Muhammet Kaynar ise şöyle konuştu:



"Daha önceden vize edilmiş olan ve her yıl rutin vize edilen sözleşmeli personellere zaten vize ediliyor. Ama her tekliflerinde yeni ilave isimler getiriliyor. Orkestralar Müdürlüğüne şu anda yeni sanatçılar alınması isteniyor. Pandemi dönemindeyiz. Herhangi bir şekilde faaliyet yok. İkincisi mevcut sanatçılar zaten boşta bekletiliyor. Onlarla ilgili de herhangi bir görevlendirme söz konusu değil. Kademe kademe buralara yerleştirilmelere devam ediliyor. Buraların hızlı bir şekilde kadrolaşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Yoksa orkestralar şube müdürlüğünün mevcut sanatçılarıyla ilgili bir sorunu söz konusu değil. Burada sanatçı olarak teklif edilen kişilerin bazılarının meslekleri de sanatçı da değil, maliyeci muhasebeci var içlerinde, sanatçı kadrosundan alınmaya çalışılıyor. Bir şey engellenmeye çalışıldığı yok."



Kaynar, Şehir Tiyatroları ile ilgili de benzer şekilde eleştirildiklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:



"İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde şu anda 253 sanatçı var. 137'si A kadroda. 160 kişiyi de İSPER üzerinden almışlar. 150 sahne alabilecek sanatçı varken, 40 kişiye görev vermişler, 6 oyun sahneye koymuşlar, 36 oyunu dışardan satın alıyorlar. Yani içinde bulunduğumuz durumu görebiliyor musunuz. 110 sanatçı boşta bekletiliyor. 40 sanatçıya görev verilmiş. Oyun dışarıdan satın alınılıyor. Söz verilen bazı örgütlerden gelen isimler var, onların buralara doldurulması söz konusu. Biz de elimizden geldiği kadar engel olmaya çalışıyoruz. İSPER üzerinden sanatçı alımı diye bir şey olmaz. Bu şirket güvenlik personeli, temizlik personeli gibi işler için personel alan bir şirket. Memuriyetten atılmış olan insanlar İSPER üzerinden personel olarak alınmaya çalışılıyor."



CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da bu sözler üzerine, "İnsanları mimleyemezsiniz." diye konuştu. CHP'nin muhalefet şerhiyle oylamaya sunulan 134 nolu rapor oy çokluğuyla kabul edildi.



ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİNE ŞEHİDİN İSMİNİN VERİLMESİ



Daha sonra Sancaktepe ilçesinde açılacak çocuk etkinlik merkezine Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın isminin verilmesi komisyonu raporu tartışıldı.



Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, raporla ilgili olarak, şehidin babası Uğur Baysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderdiği dilekçeyi okudu. Döğücü, şu açıklamalarda bulundu:



"İdlib'de sınır ötesi harekat icra ederken rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Emre Baysal'ın adının İBB tarafından Sancaktepe'de açılacak olan Çocuk Etkinlik Merkezine verilmesiyle ilgili söz aldım. Son yolculuğuna Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanların, belediye başkanları katıldığı ve binlerce kişiyle uğurlanan aziz şehidimizin adını, İBB bir kurumda yaşatmak istemiştir. Buraya kadar her şey normal. Lakin şehidimizin adını bir eğitim kurumuna vermeden önce, herhalde bunu sorması, danışması, bildirmesi, izin alınması gereken merci öncelikle onun ailesidir. Şehidimizin babası Uğur Baysal, şehit oğlunun isminin İBB tarafından kullanılması konusunda olumlu bir yaklaşım içinde değildir. Bunun kendisine sorulmasından sonra tarafıma ulaşarak bu durumu ifade etmiştir. Örneği elimde bulunan dilekçesini İBB ye yazmış olduğu, dilekçesini de kendisi göndermiştir. Dilekçede, 'Ben babası Uğur Baysal olarak oğlumun isminin verilmesini uygun görmüyorum ve istemiyorum.' ifadeleri yazılıdır. Dilekçe de 2 Ekim 2020 tarihinde de kayıt altına alınmış olup, kayıt makbuzu örneği de elimdedir. Terörle mücadele sırasında şehit düşen Emre Baysal kardeşimizin 1 Mart 2020 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşleri tarafından ziyaret edilmiştir. Burada isteğimiz ve beklentimiz bir şehit babasının İBB'nin bir kurumuna isminin verilmesine izin verilmeme durumunun istismar edilmemesidir. Yani AK Parti grubunun şehidimizin isminin bir kuruma verilmesiyle ilgili tasarruf ve tercihi, burada söz konusu olmadığı gibi şehit ailesinin bu yönde resmi dilekçesi bulunmaktadır. Bizim herhangi bir tasarruf ve tercihimiz söz konusu değildir. Tamamen şehit ailesinin isteğidir. Burada düşünülmesi gereken, şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekenler olduğunu düşünüyorum. Terörün siyasi uzantılarıyla çeşitli organik bağları olanlar siyasal ittifak içinde bulunanların bunu çok iyi düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Şehit ailesinin bu isteğine saygı duyulması gerekiyor."



CHP'li Balyalı söz alarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Elbetteki şehit ailesinin takdiridir, buna saygı duyarız. Ama Sayın Belediye Başkanımızın şehit ailesine ziyaretinde böyle bir şikayet belediye başkanımıza iletilmemiştir." ifadelerini kullandı.



Ailesi, şehidin isminin etkinlik merkezine verilmesini uygun görmediği için teklifin komisyon kararı doğrultusunda müdürlüğe iade edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.