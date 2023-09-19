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İBB Havuzunda sıvı klor etrafa yayıldı... 2 çalışan hastaneye kaldırıldı

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#Beyoğlu#İBB#Havuz
İBB Havuzunda sıvı klor etrafa yayıldı... 2 çalışan hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 23:59

Beyoğlu’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Beyoğlu Yüzme Havuzunun bulunduğu tesiste, sıvı klor dolu bidon, depodan çıkarılırken yere düştü. Etrafa saçılan klordan etkilenen iki çalışan hastaneye kaldırıldı.

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Olay Şişhane Bedrettin Mahallesi Ambar Arkası Sokak’taki İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu tesisinde saat 17.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalışanlar içinde sıvı klor bulunan bidonu depodan çıkarırken yere düşürdü. Etrafa saçılan klorun havayla teması sonucu oluşan zehirli gazı soluyan 2 çalışan fenalaştı. Durumu fark eden yetkililer sağlık ekiplerine haber verirken, diğer çalışanları gazdan etkilenmemeleri için dışarı çıkardı. Olay sırasında havuzda, çalışanlardan başka kimsenin olmadığı öğrenildi. Gazdan etkilenen 2 çalışan, koruyucu kıyafet giyen sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözleri ve boğazında yanma hissi oluşan diğer çalışanlar ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerini şeritle kapattı.

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İtfaiyeye bağlı Tehlikeli Madde Müdahale Aracı ekipleri, etrafa saçılan kloru temizlemek için koruyucu kıyafet giyerek içeri girdi. Klorun temizlenmesinin ardından hava temizleme cihazı yardımıyla zehirli gaz tahliye edildi.

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#Beyoğlu#İBB#Havuz

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