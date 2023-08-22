İBB eski daire başkanının eşi hayatını kaybettiği yangından acı detaylar

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İBB'de üst düzey görevlerde bulunan ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Cemil Arslan ve eşi Hatice Arslan’ın evinde dün 04.15 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre yangın, Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında oğulları Musa Can Arslan’ın odasındaki prizden çıktı. Yangından kurtulmak isteyen Arslan ailesi teras balkonuna çıkarak demir korkuluktan aşağı sarktı. Alevlerden kurtulmak için kendini aşağı bıraktığında bahçedeki çardağın üzerine düşen Cemil Arslan yaralı kurtulurken, zemine düşen eşi Hatice Arslan hayatını kaybetti.

Yaralılar Cemil Arslan ile kızı Şeyma Arslan ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken eşi Hatice Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Hatice Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındıktan sonra tören için Hacı Emsal Avcı Taş Camii'ne getirildi. Taziyeleri Arslan'ın ağabeyleri Murat Arslan ve Mahmut Arslan kabul etti. Törene, istanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turhan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve yakınları katıldı. Arslan için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Arslan'ın cenazesi Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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EŞİNİN TABUTUNUN YANINDA TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Yangında elinden ve yüzünden yaralanan, kolu kırılan Cemil Arslan doktor eşliğinde cenaze törenine katıldı. Eşinin tabutunun yanına oturan Arslan taziyeleri burada kabul etti.

"PANİK HAVASININ OLMASI İNSANDA DÜŞÜNECEK BİRŞEY BIRAKMIYOR"

Hatice Arslan’ın ağabeyi Murat Arslan yaşananları anlatarak, "Yukarı kata çıkıyorlar. Aradaki ahşap merdiven yandığı için ateş harlanıyor. Hava da sıcak malum. Ortadaki merdiven düşüyor. Aşağıya inemiyorlar ve terası tercih ediyorlar. Demek ki sıcaklığın etkisiyle aşağıya bahçeye atlıyorlar. Önce Cemil Bey atlıyor, aşağıdaki çardağın üstüne düşüyor. Çardak frenleme etkisi yaptığı için bir kolunda ufak bir kırık var. Bir lokal bir iki yerinde yanık var. Fakat Hatice Hanım atlayınca betona denk geliyor. Başını çarpıyor ve orada vefat ediyor. Orada itfaiye görevlileriyle konuştum. Acaba köşede dursaydı, biraz mücadele verseydi olur muydu diye. Büyük bir ihtimal alevler yukarıya doğru fırladığı için çıkış yeri arıyorlar. Onların üstlerine doğru geldiği için böyle birşey tercih etmişler. Olayın gece saat 04.00’te olması, uyku mahmurluğunun olması, panik havasının olması insanda düşünecek birşey de bırakmıyor. Yapacak birşey yok. Allah rahmet eylesin" dedi.

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"yangın ÇOCUĞUN ODASINDAKİ PRİZDEN ÇIKMIŞ"

Yangının Arslan ailesinin oğulları Musa Can Arslan’ın odasındaki prizden çıktığını belirten dayı Murat Arslan, "Çocuklar iyi olmaya çalışıyor. İyi de demeyelim de bizler onu toparlamaya çalıştık. Oğlu biraz daha dirayetli. Bundan sonraki amacımız çocuklara sahip çıkmak. Onlara destek olmak. Cemil Bey'e destek olmak. Yapacak birşey yok. Erkek çocuğun odasındaki prizden çıkmış. Herhalde ters devre oluyor. Yeni yapılan evlerde sentetik malzemelerin çok kullanılması aleve müsait oluyor zaten. Ev dubleks olduğu için ortadaki o çamın yanması işi daha çok çığırından çıkartıyor" dedi. (DHA)

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