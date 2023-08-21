İBB eski daire başkanının eşi hayatını kaybetti… Kadıköy'deki yangının nedeni belli oldu

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Yangın, gece saat 04.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede kalan Hatice Arslan, eşi Cemil Arslan ve kızları Şeyma Arslan, yangını fark ederek alevlerden kaçmaya çalıştı. Alevlerin kısa sürede daireyi sarması nedeniyle aile, balkona çıktı. Alevlerin balkona doğru ilerlemesiyle demir korkuluklardan aşağı doğru sarkan çift, daha fazla tutunamayıp kendilerini 3'üncü kattan boşluğa bıraktı. Cemil Arslan çardağın üzerine düşerek yaralanırken, zemine düşen eşi Hatice Arslan hayatını kaybetti. Yoğun dumandan etkilenen kızları Şeyma Arslan ise yangın kontrol alındıktan sonra merdivenleri kullanarak aşağı inmeyi başardı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, Cemil Arslan ve Şeyma Arslan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kadıköy Numune Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çiftin düştüğü yerde incelemelerde bulundu. İlk tespitlere göre yangının üçlü prizden çıktığı öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Görgü tanıklarından Ahmet Şahin, "Yangın bir hayli alevliydi. Vaziyet onu gösteriyordu. En üst katta dubleks denilen yer yanıyordu. Kadının kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi" dedi.

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Bir başka görgü tanığı Cüneyt Özmen ise, "İşten geliyordum zaten. Bu alev zaten dört yola kadar görünüyordu. Ben de iş çıkışında polis arabalarının peşine düştüm. Kadın, amcanın dediği gibi asılıymış. Asılı görmüşler yani kendini bırakırken. Çok yüksek bir alev vardı, öyle böyle değildi" diye konuştu. (DHA)