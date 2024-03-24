İBB Başkanı İmamoğlu: Particilik yapmayın

Haberin Devamı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta yaşanan sel ve su baskınlarına son verecek olan Haramidere’nin ıslah çalışmalarının ilk etabı ile Yaşar Kemal Meydanı’nı törenle açtı.

OYLARINIZI BÖLMEYİN

Yaşar Kemal’in sözlerini yazdığı, “Merhaba” şarkısına atıf yapan İmamoğlu, “Yaşar Kemal, en sarp kayasına bile bu memleketin ‘merhaba’ demiş. Ben de canım ciğerim, komşum, hemşerim, sevgili Esenyurtlulara ‘merhaba’ diyorum” dedi.

İmamoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bir avuç insana asla oy verilmesine müsaade etmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil. Biz, halkçı İstanbul’un büyük ittifakıyız.

Haberin Devamı

BİZ HALK İTTİFAKIYIZ

Biz halkını düşünen, partiler ötesi düşünen, şehrini, insanını düşünen, bu şehrin emekçisini, işverenini, kadınını, gencini, çocuğunu düşünen büyük bir halk ittifakıyız. Bazıları pireye kızıp yorganı yakmak isteyebilir. Sakın buna fırsat vermeyin. Her zaman birleşe birleşe kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Bugün karşımızda olan güç hiç değişmedi. 2019’da bize ne yaşattı iseler, aynı kişiler. Hiçbir zaman dürüst ve adil olmadılar. Bugün de değiller. Biz, sizin için çalışacağız. Biz, milletimiz için çalışacağız. Ben, İstanbul için çalışacağım.”

İmamoğlu, Silivri mitinginde ise bakanların İstanbul’da seçim çalışması yapmasını eleştirdi.