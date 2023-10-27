İBB Başkanı İmamoğlu: Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde aynı noktadayım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 'Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın' etkinliğine katıldı. İmamoğlu etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"OLUMLU DÜŞÜNCEMİ KENDİLERİNE İFADE ETTİM"

Kılıçdaroğlu ile görüşmesi ve 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı teklifiyle ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Doğrudur. Aslında geçen hafta Perşembe günü bana ilk kez Sayın Gürsel Erol ziyarete gelerek böyle bir düşüncelerinin oluştuğunu ve Sayın Genel Başkanımızın da bu konuda olumlu g örüşüyle beraber bu teklifi iletmeye geldiğini ifade etmişti. O günden beri aslında müzakerelerimiz sürüyordu. Daha sonrasında olumlu düşüncemi kendilerine ifade ettim. Dünkü Genel Başkanımızla olan buluşmamızda da sürece dair değerlendirmelerimizi yaptık. Tabi kurultay çok önemli bir kurultay yarışın olacağı bir kurultay. Tabi ki Divan Başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife. Her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getirecek bir biçimde hareket edeceğimizi ifade ederek karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik. Elbette ki bu düşünceyi üreten ve bu süreci bana tevdi eden Sayın Genel Başkan'ımıza teşekkür ederim" dedi.

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"ÖZGÜR ÖZEL İLE TARİFLEDİĞİMİZ YOL YÜRÜYÜŞ BİÇİMİNDE AYNI NOKTADAYIM"

Ekrem İmamoğlu, "Hayır hiç öyle bir durum yok. Yani bir makamla ilgili benim düşüncelerimin yan yana koyularak değişip değişemeyeceği şeklini düşünenler ya beni tanımıyorlar ya da ideallerime ve siyasete bakışımla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiller. Şunu söyleyeyim; ben Sayın Genel Başkan'ımla da konuştuğumda 4 Haziran tarihinde ne ifade etmişsem bugün aynı kanaatlere sahip birisiyim. Bu konuda da Sayın Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım. Zaten, Sayın Genel Başkanımızla, Genel Başkanımız adına gelen değerli Gürsel Erol Bey'le konuşurken baş, en öndeki mevzu evet pozisyonumu biliyorlar ve buna göre zaten kabul ederek beni bu göreve davet ediyorlardı. Zaten, bu noktada ne Sayın Genel Başkanımız böyle bir davet yaparken bunun karşılığında bir şey ima bile etmeden bu süreci bana tevdi ettiler ki başka bir davranışta zaten bulunmaz. Ben de zaten durumumu, pozisyonumu belli ederek ve sürecin buna göre de yine o koltuğa oturduğumuzda divanın gereken kurallarıyla en adil, en eşit şekilde yürütüleceği noktasında tavır ve davranışları olacağımı kendilerine ifade ederek süreci tarifledik. Dolayısıyla hiçbir sorun yok. Bundan sonra Genel Kurultayın en iyi ve güzel sonuçlar verecek şekilde tanzim edilmesi hususunda Sayın Gürsel Erol ve yetkilendirildiğini biliyorsunuz kurultayla ilgili, uygun görülen arkadaşlarla hazırlıklarını birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

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"ÖZGÜR ÖZEL ÇOK MUTLU OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Teklifle ilgili Özgür Özel'in görüşüyle ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Tabi, daha önce de oldu hiçbir sorun yok. Daha önce de zaten görüşmüştük. Hani bu yönde bir hususu. Dün de sohbet ettik detaylarıyla, çok mutlu olduğunu ifade etti. İstanbul'da daha önce buluşmaya karar vermiştik zaten. Hazır buradayken bir kahve içtik ve de bunun üzerinde biraz sohbet ettik. Yani abartılacak hiçbir tarafı yok. Herkes olduğu yerde çok nizamlı düzenli bir kurultay sürecinin olgunlaşmasında sorumluluk alan duruşumuzla yolumuza devam ediyoruz. Buna herkes dahil Sayın Genel Başkanımız, adayımız Sayın Özgür Özel, ben ve bütün aktörler aynı sorumlulukla yollarına devam ediyorlar" dedi.

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"KARARI KENDİM ALDIM"

Teklif sürecini Özgür Özel ile görüşüp görüşmediği sorulan İmamoğlu, "Elbette ki paylaştığım arkadaşlar oldu o süreç içerisinde. Elbette ki bu konuya karar verirken farklı fikirleri sordum, sorguladım. Etik olarak yanlış bir şey yapmayalım, eksik bir şey yapmayalım konusunda ama kararı kendim aldım" şeklinde konuştu.

"PARTİYLE İLGİLİ HİÇBİR MÜCADELEMİ SAHADA VERMEDİM"

İmamoğlu, teklif hakkında "Sizi sahadan çekme taktiği olarak da yorumlanıyor" sorusuna ise, "Ben zaten partiyle ilgili hiçbir mücadelemi sahada vermedim. Partiyle ilgili her mücadelemi partimin bireyleriyle birebir sohbetlerde ve kapalı ortamlarda verdim. Öyle vermeye de devam edeceğim. Biliyorsunuz; 150 gündür partimle ilgili olsun, bu süreçle ilgili olsun tek bir televizyon programına katılmadım. Sizin basın mensuplarının merak ettiği bazı sorulara da çok özenli parti içi meselelerini dışarıya vurmadan paylaştığım soru cevaplar şeklinde buluştum. Bu manada bundan sonraki benim görüşmelerim aynı edeple, aynı disiplinle, aynı bakışla devam edecek. Bunlar parti içi meselelerdir. Partide ilgili delege, il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, parti meclis üyesi gibi dostlarımızla, yol arkadaşlarımızla görüştüğümüz münasebetler ve toplantılar şeklinde devam edecek" dedi.