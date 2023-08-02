×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Alacağımız kararlarda büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#İBB#CHP
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Alacağımız kararlarda büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 13:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eski CHP-SHP genel başkanlarıyla görüşmesiyle ilgili soruya, "Sohbet ettik, çok faydalandık. Önümüzde ki günlerde zamanlarda, alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim" diye yanıt verdi.

Haberin Devamı

İmamoğlu, Ataşehir'de inşa edilecek olan İçerenköy Spor Tesisinin temel atma törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, eski CHP-SHP genel başkanlarıyla Beylikdüzü'nde gerçekleştirdikleri buluşmanın detaylarının sorulması üzerine, "Üç genel başkanımızı, Hasan Akgün başkanımız Büyükçekmece festivalinde ağırlayacağını duyunca kendileriyle Beylikdüzü'nde buluştuk. Orada özel, şahsıma ait bir sergi salonu var. Orayı beraber gezdik, yemek yedik.

Sizinle paylaşamayacağım, partimizin, güncel konuları, geleceği konuştuk. Çok faydalandım. Önümüzdeki günlerde zamanlarda, alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim" dedi.

İmamoğlu, "Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#İBB#CHP

BAKMADAN GEÇME!