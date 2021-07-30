İBB, 1 milyon 85 bin adet fidan dikecek

İBB, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin adet fidan dikme kararı aldı. Sosyal medya hesabından kararı duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB ve iştiraklerimiz adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz. Hiçbir şeyin, tüm yaşayan canlılarıyla yok olan ormanları birden geri getirmeyeceğini biliyoruz ancak hızlıca dikeceğimiz fidanlar doğanın canlanmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Dikilecek fidanların türü, zamanı ve yerleri ile ilgili çalışma başlatan İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, dikimleri ekolojik sürece uygun olarak yapacak. İBB'nin Manavgat ve Marmaris'e gönderdiği itfaiye ve İSKİ ekipleri ise yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara