Huzurevi müdürüne seslenmişti... Atike Nine'nin isteği yerine getirildi

Haberin Devamı

Geçen yıl yakınları tarafından getirildiği Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen Atike Değerli, huzurevi çalışanlarına dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve bunu istediğini söyledi.

Görevliler, Değerli'nin bu talebini huzurevi müdürü Nurettin Kesler'e iletti. Kesler, sağ diz altı ampütasyon olan Atike Değerli'yi kendi otomobiline bindirip, sevdiği şarkıları da açarak il merkezinde gezintiye çıktı. Zaman zaman ellerini vurarak müziğe eşlik eden ve güzel bir gün geçiren Değerli, huzurevi müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

Haberin Devamı

‘HEM KENDİSİ HEM DE BİZ, ÇOK MUTLU OLDUK’

Geçen yıl huzurevine gelen Atike Değerli'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğu içinde olduğunu söyleyen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurettin Kesler, "Sağ diz aşağısı ampute olan Atike teyzemiz, huzurevindeki personel arkadaşlarımıza dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve istediğini söylemesi üzerine bizler de Bakanlığımızın ve il müdürümüz Sayın Mahmut Çetinkaya'nın yaşlılarımızın mutluluğu en büyük gayemiz vizyonu üzerine teyzemizi kendi aracımızla, emniyet kemerlerimizi takarak ve istek parçalarını dinleterek gezdirdik. Hem kendisi hem de biz, çok mutlu olduk. Gezinti sırasında yaşadığı mutluluğu hayatım boyu unutmam" diye konuştu.