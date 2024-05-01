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Huzurevi müdürüne seslenmişti... Atike Nine'nin isteği yerine getirildi

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#Ardahan#Atike Değerli#Huzurevi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 10:55

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 2 çocuk annesi Atike Değerli'nin (74), otomobilde sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali gerçekleşti. Değerli, bu hayalini kendi otomobili ile gerçekleştiren huzurevi müdürüne teşekkür etti.

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Geçen yıl yakınları tarafından getirildiği Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen Atike Değerli, huzurevi çalışanlarına dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve bunu istediğini söyledi.

Huzurevi müdürüne seslenmişti... Atike Ninenin isteği yerine getirildi

 Görevliler, Değerli'nin bu talebini huzurevi müdürü Nurettin Kesler'e iletti. Kesler, sağ diz altı ampütasyon olan Atike Değerli'yi kendi otomobiline bindirip, sevdiği şarkıları da açarak il merkezinde gezintiye çıktı. Zaman zaman ellerini vurarak müziğe eşlik eden ve güzel bir gün geçiren Değerli, huzurevi müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

Huzurevi müdürüne seslenmişti... Atike Ninenin isteği yerine getirildi

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‘HEM KENDİSİ HEM DE BİZ, ÇOK MUTLU OLDUK’

Geçen yıl huzurevine gelen Atike Değerli'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğu içinde olduğunu söyleyen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurettin Kesler, "Sağ diz aşağısı ampute olan Atike teyzemiz, huzurevindeki personel arkadaşlarımıza dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve istediğini söylemesi üzerine bizler de Bakanlığımızın ve il müdürümüz Sayın Mahmut Çetinkaya'nın yaşlılarımızın mutluluğu en büyük gayemiz vizyonu üzerine teyzemizi kendi aracımızla, emniyet kemerlerimizi takarak ve istek parçalarını dinleterek gezdirdik. Hem kendisi hem de biz, çok mutlu olduk. Gezinti sırasında yaşadığı mutluluğu hayatım boyu unutmam" diye konuştu.

Huzurevi müdürüne seslenmişti... Atike Ninenin isteği yerine getirildi

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#Ardahan#Atike Değerli#Huzurevi

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