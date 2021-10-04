Huzur sağlandı, 28 yıl sonra köylerine döndüler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Tüm dünyanın gözü üstünde Saat 04:00te önemli gelişme yaşandıTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandı#Evergrande
Gecenin olay maçının ardından Meğer Halil Umut Meler...Gecenin olay maçının ardından! Meğer Halil Umut Meler...#Galatasaray
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
Kanserle ilk tanışmam Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...Kanserle ilk tanışmam! Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...#Meme Kanseri
Dünya bu sözlerle çalkalanıyor... Şimdi de Frankenvirus Yer yine ÇinDünya bu sözlerle çalkalanıyor... Şimdi de Frankenvirus! Yer yine Çin#Koronavirüs
Bilim insanları kaygılı Dünya her geçen gün kararıyorBilim insanları kaygılı! Dünya her geçen gün 'kararıyor'#İklim Değişikliği
En son 15 yıl önce İstanbula gitti Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertteEn son 15 yıl önce İstanbul'a gitti! Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertte#Köprü Cezası
Koronanın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyorKorona'nın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor!#Koronavirüs
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İşte detaylar...Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İşte detaylar...#Danilo Zanna
Altın fiyatlarında son durum Herkes onu bekliyorAltın fiyatlarında son durum! Herkes onu bekliyor#Altın
Tacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokunduTacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokundu#Emily Ratajkowski
Kararsızların artmasının temel nedeni şudurKararsızların artmasının temel nedeni şudur#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Yeleği çıkarıp üzerine fırlattıYeleği çıkarıp üzerine fırlattı!#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

Huzur sağlandı, 28 yıl sonra köylerine döndüler

#Muş#Köy#Güvenlik Operasyonu
Huzur sağlandı, 28 yıl sonra köylerine döndüler

Muş’ta güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Kayalısu köyünün sakinleri, terk etmek zorunda kaldıkları evlerine 28 yıl sonra geri döndü. Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, "Güvenlik güçlerimizin sayesinde köyümüze kadastro girdi ve herkesin arazisi ölçülerek, teslim edildi" dedi.

Haberin Devamı

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesinde bulunan Kayalısu köyünde oturanlar, terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle 1993 yılında batı illerine göç etti. Son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölge terörden temizlendi. Köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sürede zarar gören evlerinin yerine yenilerini yaptı. Yıllardır uzak kaldıkları köylerinde yeniden yaşam süren köylüler için İl Özel İdaresi seferber oldu. Yolları asfaltlayan ekipler, Şenyayla bölgesi ile Kayalısu köyünü birbirine bağlayan yolda da iyileştirme çalışması başlattı. Ulaşım problemi 9 milyon 600 bin lira harcanarak çözülecek.

Terör örgütünden arındırılarak devlet hizmetlerinin taşındığı bölgedeki çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Bu bölge, terörden arındırılmış bir bölgedir. 1990'lı yıllardan sonra, bu bölgede vatandaşlarımız terör nedeniyle büyük şehirlere göç etmişlerdi. Şu anda Allah'a şükürler olsun ki, devletimiz kudretini gösterdi ve üst bölgeleri kurulmaya başlandı. Terörden arındırılan bu bölgeye vatandaşlarımız geri dönmeye başladı" dedi.

Huzur sağlandı, 28 yıl sonra köylerine döndüler

Haberin Devamı

Yaklaşık 20 kilometrelik yolun 2022 yılında tamamlanacağını ifade eden Şeyhmuz Yentür, "Bu yıl alt yapı ve stabilize işlemlerini yapacağız. Önümüzdeki yıl da birinci ve ikinci kat sathi kaplamalarını yapacağız. Bu 20 kilometrelik yolun bitiminde yaklaşık 9 milyon 6 bin lira para harcamış olacağız. Yolun bağlantısı özellikle Muş-Kulp kara yolu ayrımından Üçevler grup köy yoluna bağlanıncaya kadar yer tamamen asfalt olacaktır. Aynı zamanda üst bölgesine giden 7 kilometrelik yol da asfalt olmuş olacak" diye konuştu.

'BÜTÜN KÖY GERİ DÖNDÜ'

Terör olayları nedeniyle 28 yıl boyunca köylerinden uzak kaldıklarını söyleyen Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, şunları söyledi:

"Devletimiz, her türlü imkanı bize sağladı. Şu an köylülerimiz tekrardan geri dönüş yapmıştır. Metropollerde, büyükşehirlerde yaşayanlar geri köye yerleşmiştir. Bütün köy tekrar geri döndü. Devletimizin verdiği imkanlar, yaptığı çalışmaların olacağını tahmin edemiyorduk. Bunları hayal bile edemiyorduk. Bu yol çalışmasından 10 köy ve 22 mezra faydalanacaktır. Bu tek benim köyüm değil, Diyarbakır’a kadar faydalanılacak bir yerdir. Ne kadar şükretsek azdır. Bu hizmetlerin asla hakkını ödeyemeyiz."

Huzur sağlandı, 28 yıl sonra köylerine döndüler

Haberin Devamı

120 hane ile bin nüfusa ulaşan köylerine ilk defa kadastro girdiğini vurgulayan Erez, "Yıllardır bu köye kadastro girmemişti. Güvenlik güçlerimizin sayesinde köyümüze kadastro girdi ve herkesin arazisi ölçülerek, teslim edildi. Köyüm adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlgili Haberler:

MEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacakTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandıİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Muş#Köy#Güvenlik Operasyonu