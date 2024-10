Sıcak su torbanızın son kullanma tarihini mutlaka bilmesiniz… Genç kadının sıcak su torbası patladı ve vücudu yandı!

Haberin Devamı

27 yaşındaki Yazmin Hardy, sıcak su torbalarının son kullanma tarihlerinin olduğunun farkında değildi ve iki yıllık 'tarihi geçmiş' bir ürün kullanıyordu.

Uzmanlar, kauçuk yapısı zamanla aşındığı için çatlama riskinin daha yüksek olduğunu ve sıcak su torbasını iki yılda bir değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Genellikle kauçuk bir çiçek şekline gömülü olan bir sayı, şişenin yapıldığı tarihi gösteriyor. Örneğin 2020 için 20 yazıyor.

Yazmin Hardy’ye de olan tam olarak buydu. Temmuz ayında regl sancılarını dindirmek için sıcak su torbasını kullanmak isteyen Yazmin, torbayı tamamen kaynar suyla doldurduktan sonra kapağını kapadı ve uzanmak için kanepeye yöneldi.

Dakikalar sonra torba patladı; kaynar su bacaklarına, karnının alt kısmına ve ellerine döküldü. Hemen soyunduğunu ve yanık acısını dindirmek için 30 dakika boyunca soğuk suyun altında durduğunu anlatan Yazmin, bacağı yanmaya devam edince hastaneye gitti.

YARA İZLERİ ÖMÜR BOYU GEÇMEYEBİLİR

Doktorlar ölü deriyi soyup yaralarını sardılar. Yazmin, pansuman yapılması için iki hafta boyunca her gün hastaneye gitti. Doktorlar ona yara izlerinin ömür boyu kalabileceğini söyledi.

Yazmin Hardy, yaşadığı acı verici kazadan sonra sıcak su torbasının son kullanma tarihinin 2022 olduğunu öğrendi. Yaşadığı olayın ardından bir daha asla sıcak su torbası kullanmayacağını söyleyen Yazmin, son kullanma tarihleri konusunda farkındalık yaratmak istiyor.

KENDİ HATASI SANDI AMA SEBEBİ ÇOK BAŞKAYDI

Yaşananların ilk başta kendi hatası olduğunu çünkü torbanın kapağını düzgün kapamadığını düşünen Yazmin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Hastaneden eve döndüğümde bir kez daha baktım ve lastik şişenin dikişinde küçük bir yarık olduğunu gördüm. Yanıklar esas olarak uyluğumda ve vulvamın üst kısmında, sonra da diğer iç uyluğumdaydı. Kazadan hemen sonra duşa girmek acısını hafifletirken, su basıncı derimin bacağımdan 'dökülmesine' neden oldu. Duştan çıktığımda bacağımda deri kalmamıştı, kıpkırmızıydı ve daha fazla deri çıktı. Günler boyunca bacağım yanmaya devam etti. Bir hafta sonra hala sıcaktı ve yanıyordu. Yanmasının üzerinden iki ay geçti ve derim iyileşiyor olsa da doktorlar ömür boyu yara izi kalabileceğini söylüyor.”

SICAK SU TORBALARINI KAYNAR SUYLA DOLDURMAYIN

Yanık izlerinin geçip geçmeyeceğinden endişe eden genç kadın, üzerinden iki ay geçmesine rağmen duş aldığında yanan bölgelerin hala kıpkırmızı olduğunu söyledi, “Artık tatile gittiğimde yanan bölgelerdeki cildimin güneş ışığına maruz kalmadığından ya da 50 faktörlü güneş kremimi sürdüğümden emin olmak zorundayım” dedi.

Yazmin, yaşadığı acı verici kazadan bu yana sıcak su torbaları hakkında daha fazla güvenlik kuralı öğrendiğini söyledi ve ekledi:

“Aslında hepsini su ısıtıcısından doldurmamanız gerekiyor. Yarısını kaynar sıcak suyla, kalanını da soğuk suyla doldurmanız gerekiyor. Ayrıca basınç nedeniyle sonuna kadar doldurmamanız ve üzerlerindeki tarihleri kontrol etmeniz gerekiyor. Bir daha asla sıcak su torbası kullanmayacağım. Çok korkutucu.”

