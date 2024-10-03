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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı dün gece oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. Sürpriz sonuçların çıktığı gecede milli yıldızlarımız da performanslarıyla dikkat çekti.

KEREM VE ORKUN ŞOV YAPTI

Portekiz ekibi Benfica, sahasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçı Benfica 4-0'lık skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü, Portekiz ekibiyle harikalar yaratmaya devam ediyor.

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Benfica formasını sırtına geçirdikten sonra fırtına gibi esmeye başlayan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla büyük beğeni alırken hem golleri hem asistleriyle takımına büyük katkı sağladı.

Benfica ile çıktığı ilk maçta fileleri sarsmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, çıktığı diğer maçlarda da gollerine devam ederken Portekiz Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyetlerden büyük rol oynadı.

Parmak ısırtan performansıyla Portekiz'de manşetleri süsleyen Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 5. maçta 6. gol katkısına imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Atletico Madrid mücadelesine ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 4-0 kazanılan müsabakada ilk golü atan isim oldu.

AÇILIŞI LİGDE YAPTI

Portekiz kariyerine harika bir başlangıç yapan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk lig maçında Santa Clara ağlarını havalandırırken Şampiyonlar Ligi'nde ise Kızılyıldız'a golünü attı.

Benfica ile üçüncü maçına Boavista karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis ve Orkun Kökçü'nün gollerinde asist yaparak 2 gol ve 2 asiste ulaştı.

Benfica'nın Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Gil Vicente ile karşılaştığı mücadelede bir gol daha atan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 3'e çıkardı.

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ATLETICO'YU DA BOŞ GEÇMEDİ

Portekiz ekibiyle tarihi bir performansa imza atan Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci, toplamda dördüncü golünü ise İspanyol devi Atletico Madrid'e attı.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Benfica'nın Atletico Madrid'i konuk ettiği maçın 13. dakikasında sahne alan Kerem, takımının ilk golüne imza atarken tüm kulvarlarda 6. skor katkısını yaptı.

ÜMİT KARAN VE ARDA TURAN'DAN SONRA 3. TÜRK

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde Ümit Karan (2001, Galatasaray) ve Arda Turan'ın (2013, Atletico) ardından bir takımın formasıyla çıktığı ilk iki maçta gol atan üçüncü Türk oyuncu unvanının sahibi oldu.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 7 GOLE KATKI

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Bu sezon Benfica formasıyla 7 Portekiz Süper Ligi ve 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 maça çıkan Orkun Kökçü ise toplamda 7 gole katkı verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kerem'le birlikte Kızılyıldız ağlarını havalandıran Orkun, ligde ise 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Benfica'nın 1-0 kazandığı Estrela maçında galibiyet golünü atan 23 yaşındaki orta saha, Casa Pia maçında 1, Santa Clara müsabakasında ise 2 asistlik performans sergiledi.

Son olarak Kerem'in asistinde Boavista ağlarını sarsan Orkun, toplamda 3 gol ve 3 asiste ulaştı.

ATLETICO'YU AVLADI, MAÇIN YILDIZI OLDU

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Atletico Madrid maçında da ağları sarsmayı başaran Orkun Kökçü, toplamda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Öte yandan Orkun Kökçü, Atletico Madrid maçının en iyi oyuncusu seçildi.

KEREM VE ORKUN'DAN 13 GOL KATKISI

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla toplamda 12 gole etki ederek Portekiz temsilcisine büyük katkı sağladı.

LILLE, REAL MADRID'İ DEVİRDİ! ARDA GÜLER...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fransız temsilcisi Lille, İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 1-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Sporting'e 2-1 mağlup olan Lille, 3 puana yükseldi. İlk maçında Stuttgart'ı 3-1 mağlup eden Real Madrid ise 3 puanda kaldı.

Real Madrid, bu yenilgiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç sonra ilk kez kaybetti.

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Milli futbolcumuz Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

ERENCAN 66. DAKİKADA OYUNA GİRDİ, CLUB BRUGGE KAZANDI

Bir diğer milli futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın formasını terlettiği Sturm Graz, Club Brugge'ü ağırladı.

Wörthersee Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Belçika ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brugge'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Tzolis kaydetti.

Sturm Graz'da forma giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı, karşılaşmaya 66. dakikada dahil oldu ancak mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Club Brugge, 3 puanla 21. sırada haftayı kapattı. Üst üste 2. kez yenilen Sturm Graz ise puansız olarak 31. basamakta yer aldı.

LIVERPOOL 2 GOLLE KAZANDI

Liverpool ise Bologna'yı konuk ettiği maçta 11. dakikada Alexis Mac Allister ve 75. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Bu skorun ardından 2'de 2 yapan Kırmızılar, haftayı 6 puanla 5. sırada kapattı.

Gecede alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya): 0-3

Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda): 2-3

Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0

Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya): 2-3

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa): 2-2

Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 1-0