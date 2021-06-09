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Eda Ebru NANECİ/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Hürriyet'in acı günü... Gazeteci Nejat Bekmen son yolculuğuna uğurlandı

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Hürriyet'in acı günü... Gazeteci Nejat Bekmen son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Nejat Bekmen (61) son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Nejat Bekmen, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 39 yıllık gazeteci Bekmen'in vefatı, ailesi, sevenleri ve İzmir basın camiasında üzüntü yarattı. Bekmen'in cenazesi, kılınan namazın ardından koronavirüs önlemleri kapsamında Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesinin yanı sıra Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Adnan Kaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) İzmir Büro Şefi Serdar Yılmaz, mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Hürriyetin acı günü... Gazeteci Nejat Bekmen son yolculuğuna uğurlandı

NEJAT BEKMEN
Nejat Bekmen, 1960 yılında İzmir'de doğdu. 1978 yılında Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1982 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde başladı. Rapor ve Sabah gazetelerinde çalıştı.

Hürriyetin acı günü... Gazeteci Nejat Bekmen son yolculuğuna uğurlandı

1990 yılında Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği'nde 'Yazı işleri Müdürü' olarak görev yapan ve Resmiye Bekmen ile evli Nejat Bekmen, 2 çocuk babasıydı.
Hürriyetin acı günü... Gazeteci Nejat Bekmen son yolculuğuna uğurlandı

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