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Hürriyet’e TGC Başarı Ödülü sayfa da ‘harika’

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#TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti#Arif Dizdaroğlu#Ödül
Hürriyet’e TGC Başarı Ödülü sayfa da ‘harika’
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:00

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği 2023 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Hürriyet Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Hürriyet Gazetesi’nde 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” ile ödüle değer bulundu.

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Ayrıca ‘Toplum Ödülü’ dalında DHA muhabirleri Murat Solak- Özgür Eren 6 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan “Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye öldü” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Seçici Kurul ayrıca DHA muhabiri Hasan Bozbey’i 20 Aralık 2023 tarihinde görüntülediği “Bursaspor-Diyarbekir Spor maçında saha karıştı” çalışmasıyla ‘TV Kamera Çalışması’ dalında övgüye değer gördü.

Milliyet Gazetesi’nden Belma Akçura 30 Nisan 2023 tarihli “Medya ve çoğulcu cehalet!” başlıklı köşe yazısıyla ‘Köşe Yazısı Ödülü’ne layık görüldü. Yine Milliyet Gazetesi’nden Çiğdem Yılmaz da 25 Kasım-13 Aralık 2023 tarihleri arasında “Seçil Erzan haberleri serisi” araştırmasıyla ‘Araştırma Ödülü’ne değer bulundu. Halil Kahraman ise 15 Aralık 2023’te CNN Türk’te yayınlanan “İsrail polisinden gazeteciye şiddet” başlıklı çalışmasıyla ‘TV Kamera Çalışması Ödülü’ aldı. 

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Hürriyet’e TGC Başarı Ödülü sayfa da ‘harika’

 

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#TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti#Arif Dizdaroğlu#Ödül

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