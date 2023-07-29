Hürriyet’e konuşan Engin Özkoç: Bütün parti yenilenecek

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CHP’de “Genel Merkezciler” ile “değişimciler” arasında ilk kozların paylaşılacağı ilçe kurultayları önümüzdeki hafta sonu başlıyor. 15 Eylül’e kadar sürecek 973 ilçenin kurultaylarının ardından da 16 Eylül’den 15 Ekim’e kadar sürecek il kurultayları süreci başlayacak.

KURULTAY 26 KASIM’DA MI

“Değişim” tartışmalarının yanıt bulacağı büyük kurultay tarihi için ise 26 Kasım pazar günü öne çıkıyor. Ortaya çıkan tabloyu Hürriyet’e yorumlayan CHP kaynakları, “Tabanımızda ‘Kılıçdaroğlucular-İmamoğlucular’ diye keskin bir saflaşma yok. Şu anda gözlemlenen siyasi tutum da her ne kadar eleştiri ve itirazları olsa da çoğunluğun Kemal Bey’den yana olduğu yönünde” dediler.

‘KILIÇDAROĞLU YİNE SEÇİLEBİLİR’

İmamoğlu’nun seçim bölgesi İstanbul da dahil, yerelde ortaya çıkan bu delegasyon tablosunun ilçe ve il kurultaylarına da yansıması halinde büyük kurultayda Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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MERKEZDE NÖBETÇİ VEKİL

Kılıçdaroğlu’nun örgütten sorumlu Koordinatör Başdanışmanı Engin Özkoç da kurultay sürecini Hürriyet’e değerlendirirken, göreve gelir gelmez Ankara, İstanbul ve İzmir dışında bütün illere örgüt deneyimi olan milletvekillerinden müfettişler gönderdiklerini belirterek, “Hafta sonuna kadar raporları yazılmış olacak” dedi. Yine bir ilk olarak Genel Merkez’de nöbetçi vekil uygulaması başlatıklarını da belirten Özkoç, “Her gün bir nöbetçi milletvekilimiz görev yapıyor. Örgütlerimizin arzuları, şikâyetleri anında değerlendiriliyor. Artık Genel Merkez’e ulaşamıyorum diye bir şikâyet kalmadı” diye konuştu.

İSTANBUL, ANKARA İZMİR’E MÜFETTİŞ

- Özkoç’un verdiği bilgiye göre İstanbul, Ankara ve İzmir’e de yine örgüt deneyimi olan eski ve yeni milletvekillerinden oluşan 30 kişilik müfettiş ekibi de görevlendirildi. Özkoç, müfettişlerin çalışmasına ilişkin, “Örgütlerle ilgili genel denetimlerin yanı sıra seçim sürecinde yaşanan sıkıntılar neydi, ittifak ortaklarıyla diyalog nasıl oldu, bunlar seçime nasıl yansıdı, yerel seçimlere yönelik öneriler neler gibi soruların yanıtlarını da aldılar. Ayrıca, seçimlere ittifakla gidilmemesi halinde sıkıntı yaşanabilecek sandıklar var mı, bunlarla ilgili ne tür önlenler alınabilir, bütün bunlara da bakılıyor” dedi. Özkoç, şu ana kadar her şeyin sürecinde gittiği kurultayın ardından bütün partinin yenilenmiş olacağını da kaydetti.