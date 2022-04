Hürriyet ve Dailymotion’dan stratejik ortaklık

Haberin Devamı

Bu iş birliği kapsamında; Hürriyet, mevcut video içeriğini Dailymotion üzerinde değerlendirirken aynı zamanda Hürriyet.com.tr ve diğer dijital markalarında Dailymotion Video Çözümü’nden (DMVS) ücretsiz olarak kullanabiliyor olacak. İş birliği özelinde Hürriyet video saklama ve streaming masraflarını ciddi şekilde azaltırken Dailymotion Reklam Havuzu’ndan (DMX) yararlanarak ek gelir yaratabilecek.



İş birliğiyle ilgili Hürriyet CDO’su Erhan Acar şunları paylaştı: Hürriyet olarak, Dailymotion platformu ile iş birliği yapmak bizler için mutluluk verici bir gelişmedir. Yayıncılara özel geliştirilmiş Dailymotion Video Platformu çözümü, video yaratım ve operasyon süreçlerimizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanıcılarımıza ulaştırma imkânı sağlamıştır. Sürekli gelişen dijital dünyada, Dailymotion üst düzey player teknolojisi ile dünyanın her noktasından kusursuz bir şekilde yayın yapmamızı sağlayarak, okuyucularımıza eşsiz bir video deneyimi sunmamıza yardımcı olmuştur. Dailymotion ile iş birliği yapmak video yayıncılık perspektifimizi ileri bir seviyeye taşımıştır.



Dailymotion İş Ortaklıkları’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rémi Leclancher konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Türkiye’nin önde gelen ulusal medya şirketlerinden biri olan Hürriyet ile çalışmaya başladığımız için gurur duyuyoruz. Bu iş ortaklığıyla Hürriyet ile Dailymotion’daki video altyapımızı paylaşmanın ötesinde aynı zamanda video dikeyindeki inovatif uygulamaları ve pazardaki gelişmeleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız. Global stratejimizin bir parçası olarak her segmentteki yayıncı partnerlerimize adanmış durumdayız. Dailymotion Video Çözümü, platformda kullandığımız player teknolojisinin teknik olarak birebir aynısı – yayıncılarımız için geliştirdiğimiz iş modeli sayesinde de tamamen ücretsiz. DMVS gibi lokasyon bağımsız olarak stabil, arayüz olarak özelleştirilebilir ve tabii ki video hosting ve video streaming açısından limitsiz olmasıyla Hürriyet’in bütün video süreçlerini tek noktadan yönetmesine imkan verecek bir araç sunabildiğimiz için Dailymotion olarak kıvanç duyuyoruz.

Hurriyet integrates Dailymotion video solution



Dailymotion, the leading video technology and content discovery platform has partnered with Hurriyet, one of Turkey’s notable media groups, which has a strong print circulation and an impressive online presence with its local titles and their associated websites such as hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr and associated applications.



Hurriyet is extending its video catalog to the dailymotion.com platform and accelerating its digital video growth. Hurriyet adopted Dailymotion Video Solution (DMVS) and implemented it across all its owned and operated sites.

This helped the media group significantly cut costs and drive increases in video revenue. Speaking on the development, Erhan Acar, Chief Digital Officer at Hurriyet stated that: “We’re thrilled to be working with Dailymotion in part of our video offering on Hürriyet and Milliyet. Dailymotion Video Solution will harness our unique and powerful global and local content offering to serve our readers in Turkey and across the globe as we bring the best video streaming service to our passionate audiences on our own and operated properties.”

He added: “Working with a like-minded industry leader will enable us to maximize our delivery capability in terms of video for readers by leveraging Dailymotion’s costless solution and additional revenue streams. Given that video is a medium that requires continuous development to be at par with the most recent innovations, we’re very happy about how seamless our integration to our current operations workflow and already helped improve our viewership.”Rémi Leclancher, VP Partnerships, EMEA at Dailymotion said: “We are immensely proud to start our collaboration with Hurriyet. This partnership will help Hurriyet to take advantage of the latest innovations, market vision, and world-class support, to deliver to the online video market easily and quickly. We’re devoted to online video easier for publishers and broadcasters. Dailymotion Video Solution is a costless version of our video player for publishers, delivering a world-class system complete with a comprehensive CMS. The player is stable, customizable, and allows for unlimited hosting, transcoding, and streaming at a tremendous scale. DMVS is a one-stop solution for streaming, content management, audience reach, and monetization designed with publishers in mind.”