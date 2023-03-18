Hürriyet muhabirine ödül

Haberin Devamı

3 bin 59 kare fotoğrafın katıldığı yarışmada Hürriyet Fotomuhabiri Selahattin Sönmez, Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takım kaptanı Nisanur Erbil’in portresiyle ikinci oldu. Demirören Medya’dan Uğur Yıldırım’ın da hemşire Ece Özcan’ın olduğu fotoğrafıyla birincilik kazandığı yarışmada Hürriyet Fotomuhabirleri Levent Kulu, Murat Şaka ve Mert Gökhan Koç’ta sergileme aldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını’ fotoğraf yarışmasının hem fotoğraf sanatının desteklenmesi hem de Türk kadınının sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde başarılarının ortaya konması açısından önemli olduğunu söyledi.



Fotoğraf yarışması ile ilgili deprem felaketi nedeniyle ödül töreni düzenlenmeme kararı alındı. Fotoğraflar daha sonra açıklanacak tarih ve yerlerde sergilenecek.

