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Hürriyet muhabirine ödül

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#Hürriyet#Ödül#Selahattin Sönmez
Hürriyet muhabirine ödül
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını” fotoğraf yarışması, yaşamın her alanında kadının yerini ve gücünü fotoğraflarla ortaya koydu.

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3 bin 59 kare fotoğrafın katıldığı yarışmada Hürriyet Fotomuhabiri Selahattin Sönmez, Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takım kaptanı Nisanur Erbil’in portresiyle ikinci oldu. Demirören Medya’dan Uğur Yıldırım’ın da hemşire Ece Özcan’ın olduğu fotoğrafıyla birincilik kazandığı yarışmada Hürriyet Fotomuhabirleri Levent Kulu, Murat Şaka ve Mert Gökhan Koç’ta sergileme aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını’ fotoğraf yarışmasının hem fotoğraf sanatının desteklenmesi hem de Türk kadınının sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde başarılarının ortaya konması açısından önemli olduğunu söyledi.

Fotoğraf yarışması ile ilgili deprem felaketi nedeniyle ödül töreni düzenlenmeme kararı alındı. Fotoğraflar daha sonra açıklanacak tarih ve yerlerde sergilenecek.
 

 

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#Hürriyet#Ödül#Selahattin Sönmez

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