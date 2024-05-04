Hürriyet mavi berelilerin eğitim merkezinde... Dağların korkusuz komandoları

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Komando olmak için 34 haftalık çok zorlu bir kursu tamamlamak gerekiyor. İlk dört haftada daha çok kondisyona ve spor kabiliyetine bakılarak elemeler yapılıyor.

Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ

Sonrasında ise asıl eğitim başlıyor. İşte sabah beş buçukta uyanılarak koşuya çıkılan, yürüyüşlerde 40 kiloluk çantanın taşındığı eğitim:

HEDEF SAVAŞÇI RUHLU PERSONEL YETİŞTİRMEK

- Meskûn mahallerde muhabere eğitimi, yakın muharebe ve atış teknikleri, cadde ve sokak muhaberesi

- Mağara araması

- Gece sızma parkuru

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- Çok maksatlı kule eğitimleri (40 ve 76 metrelik kulelere iniş ve çıkış)

- Komando özel parkuru, mayın ve EYP (El Yapımı Patlayıcı) parkuru

- Fiziki dayanıklılık

- Pusu ve pusuya karşı koyma

- Hayatta kalma ve kurtulma kursu

Tüm bu eğitimlerin amacı ise etkin ve caydırıcı, savaşçı nitelikli özel birlikler yetiştirmek.

Özellikle düşman kontrolündeki bölgede, gece şartlarında zor arazi ve hava koşullarında hibrit harekât ortamında, yüksek stres altında görev yapabilecek savaşçı ruhlu personel hedefi için bu nitelikli ve ağır eğitim veriliyor.

Eğitimin yüzde 91’i arazide, yüzde 57’si gece veriliyor. Üst düzey bir komutanın deyimiyle “Kursu bitiren adeta İsveç çakısı oluyor.”

IRAKLILAR DA EĞİTİLECEK Mİ

Henüz görüşmeler sürüyor. Ancak Pençe - Kilit Operasyonu’nun tamamlanmasında ‘Mavi Bereliler’in büyük rolü olacak. Eğirdir’de bugüne kadar 27 ülkeden askerler eğitim aldı. Irak ile yapılmakta olan görüşmeler neticesinde, Iraklı askerlerin ya da komutanlarının da eğitilmesi gündeme gelebilir.

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HİBRİT SAVAŞLARA HAZIRLIK

Günümüzde hibrit savaşlar yaşanıyor. Eğirdir’de verilen eğitimin büyük bölümünü işte bu hibrit savaşlara hazırlık oluşturuyor. Teknolojinin tüm imkânlarından faydanılan eğitimlerde, 360 derecelik sanal alana yerleştirilen hedeflere gerçek mermilerle atışlar yapılıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE MÜCADELE

‘Mavi Bereliler’ hem Türkiye sınırlarının içinde ama daha çok dışında PKK terör örgütü ile mücadele ediyor. Bu nedenle de eğitimlerinde meskûn mahaller öne çıkıyor:

- Meskûn mahal eğitimleri için kurulan özel alanlarda, parkurlarda sürekli çalışıyorlar. Bu eğitimler çoğu zaman gerçek mermi ile yapılıyor.

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- Sivillerin zarar görmemesi için, dost ve düşman unsurlar için özel eğitim alıyorlar.

- Eğitim alanlarında birbirine bağlanmış evler ve mağaralar da bulunuyor.

KAMUFLAJLI YÜZLER

Arazide kamuflaja bürünüyorlar; amaçları görünmemek... Yüzlerini de kamuflaja uygun boya ile boyuyorlar. Selahattin Sönmez ile komandoların eğitimini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

KADIN KOMANDOLAR

- Mavi bereliler sadece erkeklerden oluşmuyor. Kadın komandolar da var. Güvenlikleri nedeniyle isimlerini yazmayacağım ama açıklamalarını sizlerle paylaşacağım. 27 kilometreyi 25 kiloluk çanta ile koşan mavi bereli kadın, “Kafama koydum ve yaptım. Bir kadın istediği zaman her şeyi yapabilir” dedi.

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Bir diğeri ise, “Eğitimler çok ağır ama bilerek ve isteyerek yaptıktan sonra o zorluk hissedilmiyor. Ben sevdiğim için gönüllü oldum” diye konuştu. Aralarından biri ise her kadının asker olmasını tavsiye etti.

MAĞARALARA BÖYLE GİRİYORLAR

- Merak edilen soru, mağaralarda katlar inşa etmiş, tuzaklamış hatta kimi dış güçlerin yardımıyla mağara önlerine kameralar yerleştirmiş olan PKK terör örgütü ile bu alanlarda nasıl mücadele ettikleri. Bunun için eğitim alanında bir mağara bulunuyor. Hedef mağaranın önce etrafındaki alanlar temizleniyor, sonra hem teknolojinin sağladığı imkânlar hem de sızma harekâtları ile mağaraya giriliyor. Buradaki en büyük risk ise terör örgütünce konulan tuzaklar.