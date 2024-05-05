Hürriyet komandonun kalbinde... Güç ve cesaret parkuru

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76 METREDEN İNMEK

EĞİTİMLERİN büyük bölümünü arazidekiler oluşturuyor. O zorlu arazinin ucunda ise dev gibi bir kule var. İhtisas eğitimini alanların tam 76 metreden inebilmesi gerekiyor. “Havada, karada, denizde, çölde ve batakta ben varım” diyen, ihtisas eğitimi almayan komando da 40 metreden iniyor. 40 metreye çıktım, hoca eşliğinde teçhizatı bağladım, ucuna kadar geldim ve yanımda hocayla birlikte inecek olmama rağmen “Yapamayacağım” dedim. Eğer kursta olsaydım o an elenmiştim. Onlar ise baş aşağı 76 metreden inebiliyor. İki tepe ya da bir nehrin üzerinden yaralı geçirebilmek için halatlara özel taşıma sistemi kurmayı öğreniyorlar.

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126 ZORLU ENGEL

Sadece kule değil, geniş arazinin her yeri zorlu engellerle dolu. Komando olabilmek için 126 zorlu engeli tamamlamak gerekiyor.

- Demir kulelerden kaymak,

- Engellerle dolu yüksek ve ince hatlarda ayağa kalkmadan yürümek,

- Denizden ya da gölden gece ve gündüz sızma harekâtı yapabilmek,

- Kuleye, dağa ya da tepeye zorlu tırmanış,

- Bataklıktan geçmek,

- Çamurda sürünürken dikenli tellere değmeden tazyikli suyun altında parkuru tamamlayabilmek. Bunlar sadece bazıları... Kocaman bir kütükle dört kişinin aynı anda sakatlanmadan ekip ruhu ve uyumla mekik çekmesi...

SUYUN ALTINDAKİ GÖRÜNMEZLER

Sekiz küçük havuz daracık geçitlerle birbirine bağlı. Komandonun o parkuru da tamamlaması gerekiyor. Pis sulardan ellerinde silahlarla geçmeleri, üzerlerinde yangın ya da ateş varken görünmez olmaları...

TAŞ YAĞACAK EĞİTİM ARAZİDE İCRA EDİLECEK

- Sloganları “Taş yağacak eğitim arazide icra edilecek.” O yüzden gece-gündüz zorlu arazide hem kondisyonlarını sürekli artırıyorlar hem de “tim ruhu”yla birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Geniş arazide sürekli yürüyor ya da koşuyorlar. Hem patlayıcı eğitimi hem de teröristlerin mayın ya da el yapımı patlayıcılarıyla mücadele eğitimi de yine bu alanda veriliyor. Teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak...

Onlar Türk komandosu:

Hedefleri...

Zoru başarmak...

Kondisyon...

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Her engeli aşabilme kabiliyeti...

Dayanma azmi...

Tim ruhu...

Cesaret...

Azim, irade...

Nefse hakimiyet...

Süratle ve doğru karar verebilmek...

Her türlü hava ve arazide hareket edebilmek...

Sağlam karakter...

KOMANDO ANDI

Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri

Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere

Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları

El verir uz anırız mor siyah bulutlara...

BİTİRİRKEN

- Mavi berelilerin cesaretlerine, disiplinine hayran kaldım. Komando olabilmek için 34 haftayı azimle, yılmadan tamamlamak üzere olan askerlere de... Kadınları ve onların başarılarını görmek ise başımı döndürdü. Hepsinin havada, karada, denizde tüm zorlu parkurları tamamlamasını diliyorum. Onlar hayatta kaldıkça bu ülke hep güvende olacak. Komando andındaki gibi, Allah komandoyu korusun!

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