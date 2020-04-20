Hürriyet Daily News el değmeden poşette teslim, kapınızda!

Gazeteniz her gün 08:00 - 10:00 saatleri arasında Scotty motorlu kuryeler ile evinize kadar ulaştırılıyor, el değmeden poşette teslim ediliyor.

Gazeteniz her gün keyifle okumanız için bir tıkla kapınızda. Detaylar için https://www.yakala.co/market/gazeteniz-bir-tikla-kapinizda--firsati sitesini ziyaret edebilirsiniz.