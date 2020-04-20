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Haber Giriş: 20.04.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Hürriyet Daily News el değmeden poşette teslim, kapınızda!

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Hürriyet Daily News el değmeden poşette teslim, kapınızda!
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#EvdeKal ama habersiz kalma diye Hürriyet Daily News el değmeden poşette teslim ediliyor. Şimdilik sadece İstanbul’da geçerli olan hizmetten 0850 224 02 22 numaralı çağrı merkezi ve yakala.co sitesi üzerinden sipariş vererek faydalanabilirsiniz.

Gazeteniz her gün 08:00 - 10:00 saatleri arasında Scotty motorlu kuryeler ile evinize kadar ulaştırılıyor, el değmeden poşette teslim ediliyor.

Gazeteniz her gün keyifle okumanız için bir tıkla kapınızda. Detaylar için https://www.yakala.co/market/gazeteniz-bir-tikla-kapinizda--firsati sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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