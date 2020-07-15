Hürriyet binası nasıl kurtuldu?

Helikopterdeki 14 darbeci asker, saat 3.10’da aralarında Hürriyet, Kanal D ve CNN Türk’ün olduğu o dönemki adıyla Doğan Medya Center’ın açık otoparkına indi. Yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ellerindeki uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak “Genelkurmay yönetime el koydu, asker yönetime el koydu” diye bağırmaya başladı. Askerlerden bir grup Hürriyet, diğer grup da CNN Türk binasına girdi.





Helikopter geri döndü

Bağcılar Emniyet Müdürlüğü’nden polislerle darbe girişimini engellemek isteyen vatandaşlar binaya gelmeye başladı. Askerlerle polis memurları arasında çatışma yaşanırken Binbaşı Mehmet Türk’ün komutasındaki 17 kişi, saat 04.00 civarında darbeci askerlere destek amacıyla helikopterle Doğan Medya Center’a intikal etti. Helikopter, iniş için alçalmaya başlarken darbeciler polislere ve vatandaşlara ateş açtı. Paleti çatıya değen helikopter polis memurlarının mücadelesi sonucu Topkule Kışlası’na dönmek zorunda kaldı. Polisin yoğun atışı ve gaz bombası kullanması nedeniyle darbeci askerler bina içine kaçmaya başladı.Vatandaşlar tepkilerini göstermek için o dönemki adıyla Doğan Medya Center’a gitti.





İşte tam da burada kişisel tanıklığımızı anlatmak istiyorum. Telefonumdaki WhatsApp uygulamasından mesaj yazan kişi Hürriyet’in o dönem gece yazı işleri kadrosunda bulunan Mustafa Bakacak’tı. Hürriyet binasının darbeci askerler tarafından kuşatıldığını yazıyordu. Darbecileri etkisiz hale getirmek için binaya polisler de gelmişti. Ancak kimsenin burnu bile kanamadan operasyon yapılması için yerlerinden haberdar olmaları gerekiyordu.

Darbeciler Hürriyet’teki gazetecileri önce zemin katta topladı, sonra da dışarı çıkardı. Güvenlik Odası’na girdiler.



Mesajlaştığım kişilerden biri de o dönem görev için yurtdışında bulunan İstanbul kadrosu polis müdürlerinden Taner Ertürk’tü. Hürriyet binası içindeki darbecilerin konumlarını Mustafa Bakacak bana gönderiyor, ben de Taner Ertürk’e iletiyordum. O da darbecileri etkisiz hale getirmeye çalışan polis şefi arkadaşına...

Kısa bir süre sonra bina içindeki operasyon tek bir meslektaşımın burnu bile kanamadan sonlandırıldı. Mustafa Bakacak’ın bana ilettiği konumlar sayesinde polisler, darbecileri elleriyle koymuş gibi bulup etkisiz hale getirdi. “Teslim olun” çağrısına uymayan bir darbeci ayağından vuruldu. Diğer darbeci askerler de polis memurlarınca teslim alındı.

Çatışmanın binada bıraktığı izler...