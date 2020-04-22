Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Evde spor şart

Mehmet ERDOĞAN soruyor:

Diyabet ve hipertansiyonum var. Günde 5 kilometre yürümem lazım ama 67 yaşında olduğumdan sokağa çıkmam yasak. Zararı olur mu? Ne yapmalıyım?











PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):

Çok haklısınız, bu dönemde dışarı çıkamadığınız için yürüyemiyorsunuz. Ancak evde yapabileceğiniz ve kolaylıkla internetten ulaşabileceğiniz egzersiz programları mevcut. Doktorunuza danışarak uygun bir programı her gün uygulayabilirsiniz. Bu arada evde olduğunuz için aldığınız kalorileri azaltmak için porsiyon miktarlarınızı gözden geçirmenizde fayda var. İlaçlarınızı düzenli kullanmayı ihmal etmeyin.

MİKRODALGA MUAMMA

Özer GÜLER ve Serhad KOCAMANLAR soruyor:

Mikrodalga yapmak virüs öldürür mü?

PROF. DR. AYNUR ERENTOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Mikrodalga ile ilgili bilgiler tam değil. Hangi miktarda ve zamanda virüs ölür bilinmiyor. Bir de hangi materyaller mikrodalgada dezenfekte edilecek belirlenmiş bir liste yok.





BİZİ MARKETLERE BEYNİMİZ KOŞTURUYOR

Beril SANLI soruyor:

Hocam anlamak mümkün değil... Sizce sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anda insanlar neden marketlere koşuyor?

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi):

Aslında bunu bize beynimiz yaptırıyor. Beyin belirsizliği sevmiyor. Beyinde duygularımızı, dürtülerimizi kontrol eden merkez ile mantıklı düşünen doğru kararlar veren merkez arasında bir uyum olmalıdır. Ancak belirsizlik sonucu ortaya çıkan aşırı kaygı ve panik bu uyumu bozar ve beynin sağlıklı düşünmesini engeller. Hiyerarşisi kuralına göre en temel ihtiyaçlar beslenme ve barınma ihtiyacıdır. Kişiler ani bir sokağa çıkma yasağı duyduğu anda doğal olarak ‘beslenme ihtiyacı paniği’ yaşar. Belirsizlikle ortaya çıkan sağlıklı düşünememe kişilerin bir kısmını mantıklı düşünmeden sokağa çıkmaya sevk eder. Hatta bazılarımız çerez, cips, gazoz gibi gereksiz gıdalara yöneliyor. Burada almamız gereken mesaj bir kısım insanın aşırı kaygılı olduğu ve bu kaygının beyinde regresyon dediğimiz zevk alacağı gıdaları tüketme eğilimini doğurduğudur.





ALKOL BAĞIŞIKLIĞI ETKİLER

Alpaslan AKYELİ soruyor:

Her akşam alkol alan kişilerin koronavirüse yakalanma olasılığı nedir?

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Alkol tüketimi hem karaciğer hem de bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkiye sahip. Dolayısıyla çok net bir kronik akciğer hastalığı gibi olmasa da vücuda yaptığı etkilerle bağışıklık sistemini düşürdüğü için COVID-19’un ağır geçmesine sebep olabilir.





KORONADA ‘SOSYAL JETLAG’

Alime Şirin SÖYLER soruyor:

Hocam geçenlerde ‘sosyal jetlag’ lafını ettiniz bunu biraz açar mısınız?

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

‘Jetlag’i yaşayanlar bilir. Farklı zaman dilimleri arasında seyahat edildiğinde ortaya çıkan bu rahatsızlık; aşırı yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik ve sindirim sorunlarına neden olabilir. İşte korona sürecinde evde kalınan zamanın da buna benzer sorun çıkarması muhtemel görünüyor. Çünkü her gün saat 7’de kalkıp 8’de kahvaltı edip 9’da işe giden, tıraş olan, banyo yapan birisinin çalışma saati ve davranışları değiştiğinde tekrar işe dönmesinde geçici sosyal jet-lag yaşayacağını düşünüyorum.