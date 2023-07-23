Hürriyet 14. katta... CHP’nin kozmik odasına girdik

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CHP’nin Anadolu Bulvarı üzerindeki 3’ü bodrum olmak üzere 20 katlı binasının bir katı hep merak konusu olmuştur; “akıl odası” ya da “kozmik odası” diye nitelenen ünlü 14. kat...

ÖZEL KARTLA ÇIKILIYOR

Üzerine üretilen efsaneler aklımızda iken bindiğimiz parti asansöründe, bu kata ancak özel yetki kartıyla çıkabileceğimizi öğrendiğimizde merakımız daha da artıyor. Asansörden indiğimizde kendimizi, “Genel Başkan Siyasi Başdanışmanlığı” tabelasıyla birlikte son derece sade döşenmiş iç içe üç salondan oluşan, yerde eski Uşak halılarının, bir toplantı masasının, duvarında ünlü ressam Şefik Bursalı’nın 1937 tarihli ünlü Atatürk portresinin yer aldığı bir çalışma ofisinde buluyoruz. Kılıçdaroğlu da bu katla ilgili Hürriyet’e, “14. katta danışman arkadaşlarım var. Danışmanlar sizler de takdir edersiniz ki genellikle Genel Başkan’la muhatap olurlar” diyor.

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O PROTOKOL CHP’Yİ BAĞLAR

Kılıçdaroğlu 14. katta Hürriyet Parlamento Şefi Turan Yılmaz’a konuştu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Zoom’ toplantısı ve Ümit Özdağ’la yapılan ‘gizli protokol’le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:

ZOOM TOPLANTISI: Partimin birtakım eski ve yeni yöneticileri normal veya etik olmayan aksiyonlar almışlar. Olabilir! Ancak bu aşamada bizim yaklaşımımızın farklı olması gerekli. Özellikle halkımızın bize ihtiyacı olduğu bu tarihi günlerde; zam, vergi, hayat pahalılığının rekor seviyelerde olduğu bu zamanda, bizim halkımızın yanında olmaktan başka bir görevimiz yoktur. Halkımız, iktidar tarafından eziliyor ve sesini duyurmaya çalışıyorken kamuoyunu bunlarla meşgul etmemek gerekir.

‘GİZLİ PROTOKOL’: Ben bir devlet adamıyım. Ağzımdan çıkanı bilirim. Sayın Özdağ ile ilgili gelen soruya, o konuda yorum yapmam dedim ve ne dediysem arkasındayım. Beni sevsin sevmesin tüm vatandaşlarımın mutabık olduğu bir konu var ki etik ve ahlak konusunda oldukça hassasımdır. Bu görüşmede ve alınan kararlarda da masanın ilkeleriyle çelişen tek bir adım atmadım, atmam. Protokol, CHP’yi bağlayan bir protokoldür. Önemli olan, Türkiye’nin temel problemlerinin demokrasi, özgürlük, adalet temelinde ivedilikle çözülmesiydi. Ben, sahtekar montajcılara, devletin imkânlarını ahlaksızca kullananlara karşı mücadele ettim!