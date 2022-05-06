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Hükümlülerin koronavirüs izinleri 31 Mayıs’ta sona erecek

#Koronavirüs#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü#Adalet Bakanlığı
Hükümlülerin koronavirüs izinleri 31 Mayıs’ta sona erecek

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Covid-19 izinlerinin 31 Mayıs’ta sona ereceğini bildirdi.

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Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19 izinlerine ilişkin yapılan duyuruya göre, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler, Türkiye’de yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31 Mayıs’ta sona erecek.

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#Koronavirüs#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü#Adalet Bakanlığı

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