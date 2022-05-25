Hükümlülerin Covid-19 izinlerinin düzenlemesi, Bankacılık Kanun Teklifi’ne eklenecek

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Grup başkan vekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskılara değinerek, bu konuda hükümetin tutumunu eleştirdi.

MHP Grup Başkan Vekili Muhammet Levent Bülbül, Suriye’nin kuzeyinde yapılması öngörülen operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’in, açıklamalarına tepki gösterdi.

ELİTAŞ: SÜRE UZATIMINI KANUN TEKLİFİNE EKLEYECEĞİZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Covid-19 salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlarla ilgili süre uzatımının, Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ekleneceğini açıkladı.

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Elitaş, muhalefet partileri ile de anlaştıklarını belirterek, "Bu kanun teklifinin içerisinde, grup başkan vekillerimizle yaptığımız görüşme çerçevesinde 2020 yılından bu tarafa Covid- 19 münasebetiyle izinli olarak serbest bırakılan hükümlülerle ilgili bugüne kadar 103 bin kişi bundan faydalanmış. 31 Temmuz 2023 tarihine kadar, siyasi parti gruplarımızın da uygun gördüğü, Meclis Başkanlık Divanı’nın da olumlu görüşleri doğrultusunda görüşeceğimiz kanun teklifine bir madde ihdas etmeyi planlıyoruz. Bunun da 31 Mayıs’ta biteceğinden dolayı siyasi parti gruplarımızın da yaptığımız görüşmeler çerçevesinde olumlu görüş vereceklerine inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi. İYİ Parti’nin uyuşturucu ile mücadele, HDP’nin çay üreticilerinin sorunları ve CHP’nin Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin kanun değişikliği gerektiren pilot kararları ile ilgili önerileri reddedildi.

CHP’Lİ EMİR: ATATÜRK’E HINCINIZ VAR

Grup önerilerinin görüşmeleri sırasında CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti’ye yönelik eleştiride bulundu. Emir’in, "Ankara’yla bir sorununuz var, Ankara’ya hıncınız var, Mustafa Kemal’e hıncınız var, İnönü’ye hıncınız var, 19 Mayıs’a hıncınız var. Her şeyi parsel olarak görüyorsunuz, arsa olarak görüyorsunuz. Eğer orada bir AVM yapılacak olsaydı çoktan yapmıştınız, milyon dolarlık konut yapılacak olsaydı çoktan yapmıştınız ama stadyumu yapasınız gelmiyor" sözleri tartışmaya neden oldu.

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ELİTAŞ: ÖNCE GEÇMİŞİNİZE BAKIN

AK Parti’li milletvekilleri Emir'in açıklamalarına tepki gösterdi. Emir'e cevap veren AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Konuşmacı ’Mustafa Kemal’e hıncınız var’ dedi, ’Cumhuriyetle probleminiz var’ diye söyledi. AK Parti’yle hiç alakası olmayan, herhalde kendi aklından geçenleri kendi adına bize yakıştırarak söylemeye çalışıyor. Bir kere şunu herkes çok iyi bilmeli. AK Parti’nin ne cumhuriyetimizle bir hesaplaşması var ne de bu ülkenin kurucusu Atatürk’e bir hıncı var. Bırakın böyle safsata şeyleri, konuşmayın; doğruları konuşun. Bakın siz, İl Başkanınızı, ’Ben Mustafa Kemal’e ’Atatürk’ demekten imtina ediyorum’ diyen kişiyi hala İl Başkanı olarak tutuyorsunuz. ’Atatürk’ü unutturmaya çalışıyorsunuz’ diyorlar. Önce bir geçmişlerine baksınlar. İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde paralardan Atatürk resmini kaldırdı, milletin gönlünden kaldıramadı. CHP iktidarı döneminde Atatürk’e saldıranlar vardı" dedi.

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FARE VE FETÖ TARTIŞMASI

Görüşmeler sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy’un, CHP’ye yönelik sözleri yeni bir tartışma çıkardı. Özsoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü açıklamasına ilişkin, "Yalanı ve iftirayı siyaset tarzı haline getiren, kasetle iş başına gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi’nin başındaki kişi dün yine Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine iftiralar atarak kendisine verilen görevi yerine getirdi. Buradan, Gazi Meclisimizden Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum, 15 Temmuz gecesi kimin fareler gibi kaçtığını, kimin de aslanlar gibi mücadele ettiğini milletimiz çok iyi biliyor" dedi.

CHP’li Özgür Özel ve bazı CHP milletvekilleri, Özsoy’un sözlerine tepki gösterdi. Genel Kurul’da tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP’li milletvekilleri karşılıklı birbirlerini, "FETÖ’cü olmakla" suçladı. Tartışmanın uzaması üzerine görüşmelere ara verildi. Aranın ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi. AK Parti’li sözcüler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün, ’Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik söylediği sözlere tepki gösterdi.

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GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİYOR

Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine kaldığı yerden devam ediliyor.