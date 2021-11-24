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‘Hükümetin ekonomi politikası doğru’

#Devlet Bahçeli#Ekonomi#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
‘Hükümetin ekonomi politikası doğru’

MHP lideri Bahçeli, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette tartışmaya açmak milli iradenin gereğidir. Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalıdır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Öğretmenler Günü’nü kutlayacağız. Mesela atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalı, bu konu artık kapanmalıdır.

BOLİVYA VE KOSTA RİKA

İP Başkanı, yüzde 50+1’in şahsıma sorulmasını istemiş. Bize göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lehine söylenebilecek en güçlü argümanlardan biri, yüzde 50+1 oyla iktidara gelebilmek için partiler arası uzlaşmayı sağlaması ve kutuplaşmayı azaltmasıdır. Yine dünyada 103 ülkede cumhurbaşkanını veya devlet başkanını halk seçerken bunlardan 99’unda salt çoğunluk uygulanmaktadır. İkinci usul yüzde 40+10 sistemidir. Bu sistem sadece Bolivya, Kosta Rika, Ekvador ve Arjantin’de geçerlidir.

TÜRKİYE TARİHİ EŞİKTE

Türkiye tarihi bir eşiktedir. Ya küresel tefecilerin sözü geçecek ve içeriden dışarıya kaynak transferi yoğunlaşacak ya da böyle gelse de bu şekilde gitmeyecektir. Ya faizleri yükselterek enflasyon-faiz-kur sarmalı içerisindeki döngüyü kabulleneceğiz; ya da yüksek faiz politikasından kademeli bir şekilde vazgeçerek, üretim kanalını esas alan bir politika anlayışına geçeceğiz.

BAŞKA YOL KALMADI

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Bize göre başka bir alternatif kalmamıştır. Türkiye bir bedel ödeyecekse, bunu üretim yapısını değiştirmek için göze alacaktır. Ekonomik güvenliğimiz için başkaca bir yol kalmamıştır. Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur.

Yeni yönetim sistemi kapsamında Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette tartışmaya açmak milli iradenin gereğidir. Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalıdır.”

‘Hükümetin ekonomi politikası doğru’

YAKADA VE PARMAKTA ÜÇ HİLAL

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yine rozet ve yüzük uyumuyla dikkat çekti. Bahçeli’nin yakasındaki rozette ve parmağındaki yüzükte MHP’yi temsil eden üç hilalin olduğu görüldü. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

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#Devlet Bahçeli#Ekonomi#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

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