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‘Hükümetimiz görevini yaptı’

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#Devlet Bahçeli#Grup Toplantısı#Deprem Felaketi
‘Hükümetimiz görevini yaptı’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

MHP Lideri Bahçeli, “Devletimiz ve hükümetimiz, en aşağılık karalama kampanyalarına aldırış etmeden, görevinin gereğini dört başı mamur yaptı” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları aktardı:

“İyiliğe sessiz kalıp kötülüğe nefes olan çapulcuları dişimizi sıkarak, tahammül sınırlarımızı zorlayarak takip ediyor, lazım gelen notlarımızı da alıyoruz. Kentleşme politikalarımızı doğal afetlerin risk ve tehditlerini dikkate alarak yeni baştan değerlendirmeliyiz. Bunu hemen yapmalıyız. Depremden etkilenmiş şehirlerimizi gülizara çevireceğiz. Parti olarak, deprem haberini alır almaz seferberlik ruhuyla harekete geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımız incelemelerde bulundu. Ben de hassas kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara’dan takip ettim. 

YOLLARA DÜŞME VAKTİ

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığım kararı tatbik etmek için makul bir zaman kollamıştım. O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Devletin yapamadığı, yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Devletimize ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz, arkalarındayız.” 

 

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#Devlet Bahçeli#Grup Toplantısı#Deprem Felaketi

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